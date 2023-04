Recensie The English: Eindelijk weer een western om in te lijsten

Emily Blunt speelt de Engelse aristocratische Cornelia Locke, die wordt gered door legerscout Eli Whipp (Chaske Spencer). Beeld disney+

The English vertelt een onwaarschijnlijk lijkend verhaal, maar regisseur Hugo Blick doet dat met zoveel overtuigingskracht dat de kijker alles voor lief neemt. Hij wordt daarin gesteund door het voortreffelijke acteurskoppel Emily Blunt en Chaske Spencer.

Blunt speelt de Engelse aristocratische Cornelia Locke, die rond 1890 naar Noord-Amerika is vertrokken om de moordenaar van haar zoon te confronteren met zijn daad. Dat zij een koffer vol geld heeft meegenomen brengt haar in de openingsscène meteen in gevaar. Zij wordt op het nippertje gered door de voormalige legerscout en inheemse Amerikaan Eli Whipp (Spencer), met wie zij een verbond sluit om haar missie te vervolgen.

Gaandeweg ontstaan gevoelens tussen deze tegenpolen. Verwacht geen zoetsappige romantiek, daarvoor is geen plaats in deze ruige omgeving. Maar naarmate er meer duidelijk wordt over de cultuurverschillen tussen de twee komt er wederzijdse respect. Dat legt de kiem voor een onmogelijke liefde.

Oogverblindende opnamen

Hoe vreemd het ook klinkt: de twee reizigers hebben meer met elkaar gemeen dan zij voor mogelijk hielden. Alles heeft te maken met het uitmoorden van een inheemse gemeenschap, de strijd om vee en grondbezit, een uitbraak van syfilis en een verdwenen verloofde.

Blick deinst er niet voor terug om kwistig met gewelddadige scènes rond te strooien. Soms is hij schatplichtig aan Sergio Leone. The English heeft echter ook een eigen filmtaal, die resulteert in oogverblindende opnamen van de ruwe natuur waar Blunt en Spencer proberen te overleven. Dat is een van de redenen, evenals het ingenieuze plot, om deze serie in te lijsten en een prominente plaats te geven in de klassiekewesterncollectie.