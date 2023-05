Recensie: The Diplomat geeft een geestig en chaotisch inkijk in het diplomatenmilieu

The Diplomat draait om het diplomatenpaar Kate en Hal Wyler, vertolkt door Keri Russell en Rufus Sewell. Beeld ALEX BAILEY/NETFLIX

Alles draait om het diplomatenpaar Kate en Hal Wyler, vertolkt door Keri Russell en Rufus Sewell. Hij is een voormalige Amerikaanse ambassadeur met een aanzienlijke staat van dienst en een onverbeterlijke ijdeltuit.

Zijn vrouw heeft haar sporen verdiend als diplomaat in het Midden-Oosten en is gewend om in de luwte te opereren. Tot haar afgrijzen wordt zij van de ene op de andere dag benoemd als ambassadeur namens Amerika in Engeland, een post vol protocollen waar de praktisch ingestelde Kate niet bepaald op zit te wachten.

Deze ongemakkelijke situatie wordt nog precairder als er 40 doden vallen bij een aanslag op een Brits marineschip in het Midden Oosten. De Engelse regering beweert dat Iran erachter zit, maar Kate heeft haar bedenkingen. Terecht, zoals al snel blijkt.

Grillig gedrag

The Diplomat geeft een geestig en chaotisch inkijk in dit milieu. Voor de kijker is het een bonus om de opgevoerde regeringsleiders met echte politici te vergelijken. Is de onbehouwen Britse premier die voortdurend Churchill citeert gebaseerd op Boris Johnson? Qua uiterlijk lijkt hij er totaal niet op, maar zijn grillige gedrag komt bekend voor.

De serie moet het niet alleen hebben van de hectische plotwendingen. De dialogen zijn vlijmscherp en komen uit de pen van Deborah Cahn, die furore maakte met bejubelde series als The West Wing en Homeland. Het taalgebruik is vaak grof, en Kate – die tot haar schrik ontdekt dat dit ambassadeurschap een lakmoesproef is voor een mogelijke promotie naar het vicepresidentschap van Amerika – neemt ook in dit verband geen blad voor de mond.