Recensie The Crown seizoen 5: het donkerste seizoen tot nu toe

The Crown. Beeld Netflix

Netflix zwichtte. Op aandringen in de media van actrice Judi Dench – naar verluidt goed bevriend met de huidige koningin-gemalin Camilla – en de voormalige Britse premier John Major voegde de streamingdienst een disclaimer toe aan de trailer van het vijfde seizoen van The Crown. De serie over het leven van Queen Elizabeth is geen documentaire, maar fictie, vermeldt die.

Is het nieuwe seizoen van Netflix’ vlaggenschip werkelijk de ‘berg van malicieuze onzin’, zoals Major – als premier toch geen man van grote woorden – die noemde? Hij nam vooral aanstoot aan een scène waarin Prins Charles begin jaren 90 een gesprek voert met de conservatieve minister-president.

Charles hint daarin op het vroegtijdig vervangen van zijn moeder, die zou lijden aan het ‘Queen Victoria-syndroom’: zij liet haar opvolger zo lang in de coulissen wachten dat hem elke lust voor het hoogste ambt vergaan was, en passant elke vernieuwingsdrang in de kiem smorend.

Wie de scène ziet, moet vaststellen dat Major er beter aan had gedaan niet zulke grote woorden te gebruiken. Charles verwoordt slechts wat hij ongetwijfeld heeft gedacht – en volgens velen ook in kleine kring uitsprak – in de jaren dat de koninklijke familie uit opiniepeilingen steevast als ‘irrelevant, oud, duur en wereldvreemd’ naar voren kwam.

Ook een vervolgscène waarin Major tegen zijn echtgenote opmerkt dat Charles dan wel gelijk heeft dat het Koningshuis drastisch vernieuwd moet worden, maar volledig heeft gemist dat zijn grootste troef zijn echtgenote is, past helemaal bij de opvattingen van die tijd. Heeft Major het letterlijk gezegd? Nee, waarschijnlijk niet. Maar het is kinderachtig erover te vallen. Waarschijnlijker is dat Major zich, net na het overlijden van de uiteindelijk alom gewaardeerde vorstin, zorgen maakte over zijn eigen imago en daarbij de intelligentie van de kijker onderschatte.

Doortrapte carrièrejager

Overigens is acteur Jonny Lee Miller als Major een van de onverwachte sterren van het nieuwe seizoen. Via Millers versie van de premier ziet de kijker met nieuw ongeloof hoe zeer de tijd tot diep in de jaren 90 bleef stilstaan bij de Windsors. En daarmee is ook beter voorstelbaar hoezeer prinses Diana – het vijfde seizoen gaat eerder over haar dan over Elizabeth – zich opgesloten voelt in wat steevast ‘the system’ wordt genoemd.

Diana heeft een nieuwe vertolkster. De Australische Elizabeth Debicki begint wat houterig, maar groeit naarmate het drama in Diana’s leven verder toeneemt. En dat is knap, omdat veel van de beelden van de Princess of Wales nog zo op het netvlies van de kijker staan. Hoogtepunt is het interview dat ze in 1995 gaf aan tv-journalist Martin Bashir, waarin Diana de iconische uitspraak deed dat het met ‘three of us’ in het huwelijk ‘wel een beetje druk’ was geweest.

Jonny Lee Miller als John Major. Beeld Netflix

Als er iemand werkelijk reden heeft zich zorgen te maken over wat er over is van zijn reputatie is het Bashir. De BBC-journalist vervalste, zo werd jaren later pas bekend, documenten om Diana te bewegen hem het interview te gunnen. The Crown laat niets van hem heel en toont hem als doortrapte carrièrejager, die Diana manipuleerde voor niets anders dan zijn eigen gewin.

De twee andere hoofdfiguren – Elizabeth en Charles – schitteren minder dan hun voorgangers. Daar kan Imelda Staunton overigens niet zoveel aan doen. Elizabeths gevoelsleven kreeg in de eerste vier seizoenen ruim aandacht. Dit keer is ze vrijwel alleen te zien als streng en summier formulerend gezinshoofd, dat het ene na het andere huwelijk van haar kinderen uiteen ziet vallen.

Josh O’ Connor speelde in de seizoenen 3 en 4 een wereldrol als de onhandige, humeurige en door het systeem vermalen Charles. Zijn opvolger Dominic West lukt het een stuk minder om de drijfveren van Charles geloofwaardig over het voetlicht te brengen. Zijn Prince of Wales is een Ollie B. Bommel-achtig heerschap dat aan iedereen een hekel lijkt te hebben, behalve aan zichzelf en zijn maîtresse Camilla.

Wodka

Toch zijn de interessantste verhaallijnen niet die rondom het in scherven gevallen huwelijk van Charles en Di. Prachtig is de aflevering rondom het Russische Ipatiev House, waar in 1918 de laatste Russische tsarenfamilie werd vermoord. Tsaar Nicolaas II was een volle neef van Koning George V, de grootvader van Elizabeth, en dacht te kunnen rekenen op zijn familiebanden om hem te bevrijden uit zijn huisarrest, dat hem tijdens de Russische revolutie was opgelegd.

Snoeihard en indrukwekkend is de montage waarin in tegelijkertijd in Jekaterinenburg het Tsarengeslacht wordt uitgeroeid, terwijl George in Engeland ongestoord fazanten uit de lucht knalt. Driekwart eeuw later wil Elizabeth dat de resten van haar Russische verwanten worden herbegraven. Daarbij heeft ze de hulp nodig van de nieuwe Russische president Jeltsin, die meer in wodka geïnteresseerd blijkt dan in etiquette.

De ontmoetingen met Jeltsin zijn vrolijke intermezzo’s in een verder inktzwart decennium voor de Windsors. Het jaar 1992 noemt Elizabeth haar ‘annus horribilis’ met twee echtscheidingen (dochter Anne en zoon Andrew) in de familie en een grote brand in een van haar paleizen. Het zou allemaal nog veel erger worden.

Seizoen 5 van The Crown is vanaf woensdag 9 november te zien op Netflix.