Recensie: The Banshees of Inisherin is een vlijmscherpe donkere komedie over het einde van een vriendschap

Colin Farrell als Pádraic in ‘The Banshees of Inisherin’. Beeld Filmdepot

Geluid is van groot belang in de tragikomedie The Banshees of Inisherin. Op de achtergrond, naast het geruis van de zee die het fictieve eiland Inisherin omringt, de explosies van de Ierse Burgeroorlog op het vasteland en het onophoudelijke geklets van hoofdpersoon Pádraic (Colin Farrell), hoor je telkens een tikkende klok.

De tijd en de herinnering aan het verstrijken daarvan spelen een sleutelrol in de nieuwste film van Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). De tijd dringt namelijk voor ten minste een van de personages, verklaart een banshee-achtig personage (in de Gaelische folklore is een banshee een vrouwelijke geest waarvan de verschijning een sterfgeval aankondigt). En het is ook de kennis van het verstrijken van de tijd die de gebeurtenissen in het verhaal in gang zetten.

Het is twee uur. Zoals altijd komt veehouder Pádraic zijn beste vriend Colm (Brendan Gleeson) halen om naar de pub te gaan. Pádraic klopt op de deur van Colms huis, maar krijg geen reactie. Misschien is Colm al in de pub, denkt Pádraic. Maar als hij door het raam tuurt, ziet hij Colm in een stoel zitten en nors voor zich uit staren.

Deze verandering in zijn dagelijkse routine zorgt voor een haast ondraaglijke, existentiële angst voor Pádraic. Als klap op de vuurpijl herinnert iedereen in zijn kleine gemeenschap hem aan de vreemde aard van deze gebeurtenis. “Waar is Colm?” vraagt de barman als hij alleen komt aansjokken. “Waarom ben je niet in de kroeg met Colm?” wil zijn zus weten als hij moederziel alleen huiswaarts keert.

Saai geklets

Wat is er mis? vraagt Pádraic zich hardop af. Niets, zo blijkt, en toch is alles mis. Colm wil simpelweg geen vrienden meer zijn. Hij wil de laatste jaren van zijn leven in alle rust doorbrengen, legt hij uit. Hij wil muziek maken, denken, schrijven. Pádraic met zijn saaie geklets leidt hem alleen maar af van wat echt belangrijk is in het leven.

Oké, prima, denkt u misschien. Wie wil er nou vrienden zijn met iemand die hem na jaren kameraadschap zomaar aan de kant schuift? Maar voor Pádraic is het niet zo eenvoudig. Is er iets mis met me? vraagt Pádraic zich af. Waarom zou Colm dit doen? Is hij dan niet aardig? Is hij misschien te aardig?

Men zegt wel dat rouw vijf fases heeft. Als dat zo is, dan blijft Pádraic koppig zweven ergens tussen de eerste en tweede fase: die van ontkenning en woede. “Ik zal je met rust laten,” belooft hij zijn oude vriend. Maar nog voor Colm weg heeft kunnen lopen, bombardeert Pádraic hem met vragen. “Dus ik zie je straks weer in de pub,” eindigt hij zijn tirade hoopvol.

Pádraic accepteert het einde van de vriendschap niet. En Colm accepteert Pádraics weigering van dit einde niet. En zo betekent het einde van een vriendschap het begin van een nieuwe verstandhouding. Er is een oorlog gaande op het vasteland van Ierland, maar er is ook een oorlog gaande tussen de twee vrienden op het eiland.

Pádraic is een eenvoudig man – niet bijster pienter, maar wel vriendelijk. Colm is een man van de kunst. In het vlijmscherpe script van McDonagh escaleren beide mannen het conflict in een poging te krijgen wat ze willen, maar verliezen ze daarmee uiteindelijk juist zichzelf en alles waar ze om geven.

Cynisme

McDonagh gebruikt de breuk tussen twee vrienden als uitgangspunt in een licht absurdistisch, zwartkomisch verhaal dat als waarschuwing dient voor conflict. De Brits-Ierse film- en theatermaker staat bekend om zijn cynische blik. Dat cynisme is ook in The Banshees of Inisherin te vinden, al onderstreept de film tegelijkertijd het belang van kameraadschap en empathie.



The Banshees of Inisherin combineert de voorspelbaarheid van een tragedie met het onverwachte van een komedie. De toon van het verhaal over twee vrienden die ten onder gaan aan hun koppigheid is verrassend opgewekt. Dat komt door de humor in het script en de feilloze timing van de acteurs.

The Banshees of Inisherin Regie Martin McDonagh

Met Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan

Te zien in Cinema de Vlugt, City, FC Hyena, Filmhallen, Het Ketelhuis, Kriterion, Rialto De Pijp, Rialto VU, Studio/K, Tuschinski