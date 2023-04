Recensie: Ted van Lieshout laat zich op vermakelijke wijze inspireren door ruim 100 gezegden

Er wordt gegaapt tegen de oven, gezocht met een lantaarntje, op de wereld gescheten en tegen de maan gepist. Pieter Bruegel de Oude verbeeldde meer dan honderd spreekwoorden en dat inspireerde Ted van Lieshout tot een even verleidelijk als vermakelijk taal- en beeldspel in het boek Rozen voor de zwijnen dat woensdag verschijnt.

‘Het lijkt wel een raadsel! Wat is dit voor schilderij? Wie heeft het gemaakt? En wanneer? Waarom?’ In zijn nieuwe kunstboek Rozen voor de zwijnen voert schrijver Ted van Lieshout een haast onverzadigbare ondervrager op die alles wil weten over ‘een van de raarste schilderijen die hij ooit heeft gezien’.

Een alter ego van Van Lieshout bevraagt De verkeerde wereld (of Nederlandse spreekwoorden) – het schilderij hangt in de Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin – van Pieter Bruegel de Oude. Ook de alwetende verteller is Van Lieshout zelf, die zijn eigen nieuwsgierigheid stilt met de kennis die hij over het schilderij heeft verzameld, en daarmee nog heel veel verder associeert.

Pieter Bruegel de Oude werd tussen 1525 en 1530 geboren, in of nabij Breda. Hij stierf in 1569, hooguit 44 jaar oud. In zijn tijd was hij al een beroemd schilder, De verkeerde wereld stamt uit 1559. Dat het de verkeerde wereld, ook wel de omgekeerde wereld is, laat Bruegel zien met de omgekeerde wereldbol met kruis, de rijksappel, linksmidden op het doek. Het kruis stelt de hemel voor en hoort dus bovenop te zitten, maar hier wijst het kruis omlaag.

Gemorste melk

Bruegel verstopte meer dan honderd spreekwoorden en uitdrukkingen in het schilderij. Hoeveel precies is onbekend, van lang niet alle is de betekenis bewaard gebleven. Maar wie met Van Lieshout op ontdekkingsreis gaat, begrijpt dat geen haring, varken, beer, gans of kraai zonder betekenis is. Er wordt gegaapt tegen de oven, gezocht met een lantaarntje, op de wereld gescheten en tegen de maan gepist.

En bij elk spreekwoord dat Van Lieshout op het schilderij aanwijst, weet hij er nog vele andere bij te halen in een even verleidelijk als vermakelijk taal- en beeldspel. En niet te vergeten: leerzaam.

Neem bijvoorbeeld, rechtsonder op het schilderij, de omgevallen ketel met een man erbij. Wie zijn pap gestort heeft, kan niet alles weer oprapen, luidt het spreekwoord, met de betekenis dat als er eenmaal schade is, die nooit meer helemaal goedgemaakt kan worden.

In het Nederlands in onbruik geraakt, maar nog wel in het Engels te vinden: don’t cry over spilled milk, niet huilen om gemorste melk. Als iets ergs gebeurd is en het kan niet meer goedgemaakt worden, dan heeft het geen zin om te treuren.

‘Wie zijn pap gestort heeft, kan niet alles weer oprapen.’ Beeld Pieter Bruegel de Oude

De ondervrager ziet op het dak van het huis een mannetje zitten dat pijlen afschiet en gokt: de boog kan niet altijd gespannen zijn. Fout! Het spreekwoord luidt: zijn pijlen verschieten (niet goed nadenken voor je wat doet).

En er kunnen ook nog andere spreekwoorden zijn uitgebeeld, want het mannetje schiet twee pijlen af: meer pijlen op je boog hebben (meer kunnen dan je laat zien) of verschillende pijlen op je boog hebben (verschillende manieren hebben om je doel te bereiken).

De blauwe huik

De zwevende cirkels op het dak blijken taarten in hun bakblik: daar zijn de daken met vladen bedekt. Vladen zijn vlaaien, bedoeld werd dat de mensen het er daar goed hadden. Het spreekwoord is verdwenen maar in boeken teruggevonden en dus bewaard door Bruegel.

Nog zo’n mooie is de dame in rood die middenvoor op het schilderij haar man in een grote lap hult. Zij hangt hem de blauwe huik om, wat betekent: zij bedriegt haar man. Een huik is een mantel en in de tijd dat het schilderij gemaakt werd, wist iedereen meteen wat er werd bedoeld.

De persoonlijke favoriet van Van Lieshout bevindt zich achter de blauwe huik: iemand loopt met wat eruitziet als een mand vol damp. Dat witte stelt de dag voor en het spreekwoord luidt: hij draagt de dag met manden uit. Dat wil zeggen dat hij zijn tijd verdoet. Zoals de man met de mand boven op de toren pluimen in de wind waait – iets doet zonder erbij na te denken.

‘Hij draagt de dag met manden uit’, oftewel: deze man verdoet zijn tijd. Beeld Pieter Bruegel de Oude

Op sommige plekken is het schilderij te donker om te zien wat er zich precies afspeelt. Maar daar brengt een vrije kopie van zoon Pieter Brueghel de Jonge (1564-1638, die ‘h’ is in de naam geslopen) uitkomst, het werk hangt in het Frans Hals Museum in Haarlem. Er zit een man tussen twee stoelen in de as (in zak en as, bij de pakken neer).

Rozen voor de zwijnen

Van Lieshout identificeerde 111 spreekwoorden, ze zijn achterin genummerd op het doek weergegeven. Maar hij behandelt er nog heel veel meer en verzint de nodige erbij.

En die rozen voor de zwijnen uit de boektitel? Rechts van de man met de blauwe huik staat een man, hij strooit bloemen tussen de zwijnen. Rozen moeten het voorstellen, maar het spreekwoord luidt: parels voor de zwijnen gooien. In de tijd dat Bruegel het schilderij maakte, dacht men dat je geen moet rozen voor de zwijnen moest gooien.

Het komt uit de Bijbel, bij het vertalen naar het Nederlands werd ooit het Griekse woord voor parel (margaritári) aangezien voor het Franse woord marguerites, wat margrieten of mooie bloemen betekent. Men vond rozen het mooist, weet Van Lieshout, en daarom heeft men er rozen van gemaakt. Later, toen de vertaalfout was opgemerkt, is het spreekwoord aangepast. Maar op oude afbeeldingen wordt met bloemen gestrooid.

Vanwege een vertaalfout gooide men vroeger geen parels, maar rozen voor de zwijnen. Beeld Pieter Bruegel de Oude