Recensie Tanja – Dagboek van een guerrillera: genuanceerde documentaire over Nederlandse in Colombiaans rebellenleger

Still uit ‘Tanja – Dagboek van een guerrillera’.

‘De vrouw die vertaalde’, ‘een Gronings meisje’, ‘een terrorist’. Het zijn zomaar een paar beschrijvingen van Tanja Nijmeijer uit de media die voorbijkomen in de documentaire Tanja – Dagboek van een guerrillera, over de geboren Denekampse die zich als jonge twintiger aansloot bij de Farc, de Colombiaanse guerrillabeweging die toen al decennialang in een burgeroorlog verwikkeld was.

In de film van Marcel Mettelsiefen komt Nijmeijer uitgebreid aan het woord. De jaren die ze als vredesonderhandelaar fungeerde voor de Farc lijken haar daarbij van pas te komen. Ze kiest haar woorden zorgvuldig. Ze reflecteert wel op de donkere kanten van de Farc en hoe weinig de strijd onder de streep heeft opgeleverd, maar weinig op haar eigen rol daarin.

Er zijn ook interviews met onder meer journalist Jineth Bedoya, die in 2003 door de Farc ontvoerd werd, en fragmenten uit de dagboeken van Nijmeijer, die na de vondst ervan in 2007 door diezelfde Bedoya werden gepubliceerd. En uiteraard de archiefbeelden die destijds steevast het achtuurjournaal haalden. Uit die combinatie van bronnen ontstaat geen volledig of consistent portret van Nijmeijer en haar motieven en dat is wat de film interessant maakt.

“Het was geen avontuur. Het was een politieke overtuiging,” verklaart Nijmeijer haar jaren bij de Farc. Hoe verhoudt die uitspraak zich tot de naïviteit waarmee ze aanvankelijk naar Colombia vertrok om les te geven, zich er niet eens van bewust dat er een burgeroorlog woedde?

Het is een vraag die de film niet beantwoordt, zoals steeds de ongerijmdheden in stand blijven. Want juist daar ontstaat de ruimte voor nuance. Voor wie een helder oordeel wil vellen over Nijmeijer is Tanja – Dagboek van een guerrillera een frustrerende documentaire, en precies dat is de kracht ervan.