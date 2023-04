Recensie: Tachtiger Ian Hunter rockt er nog stevig op los

Ongelooflijk, Ian Hunter wordt binnenkort 84. De man die bekend werd als zanger van glamrockband Mott the Hoople is dus ouder dan Mick Jagger, Paul McCartney en zelfs Bob Dylan. Dat hij de indruk wekt van een jongere generatie te zijn, zou kunnen komen doordat hij anders dan die collega’s pas in de jaren zeventig doorbrak.

Rocken op vergevorderde leeftijd, kan dat? Wel als je Ian Hunter heet. Op het verrassende aardige album Defiance (trotsering) zingt hij in het nummer This is What I’m Here For: ‘When I was thirty I was over the hill / Fifty years later I still kill’. Grootspraak natuurlijk, maar wel leuke grootspraak.

Vanzelfsprekend klinkt hij niet meer als in de seventies, maar aan zijn zang is niets genants. En songschrijven gaat hem nog uitstekend af. Twee ballads staan er maar op de plaat, voor de rest gaat het er stevig aan toe. Hulp daarbij krijgt Hunter van zo ongeveer de halve Rock and Roll Hall of Fame.

Ringo drumt, Slash speelt gitaar, Todd Rundgren zingt, dat werk. We horen ook supergitarist Jeff Beck en Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins, beiden inmiddels overleden. Al die sterren stellen zich vooral dienend op.