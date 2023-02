Recensie Surreal Science: Teylers Museum toont intrigerende grabbelton vol rariteiten

Wetenschap en kunst lagen eind 19de eeuw nog in elkaars verlengde. Surreal Science in Teylers Museum herstelt de connectie door historische studiemodellen te combineren met hedendaagse kunst in een totaalinstallatie met hoog Alice in Wonderlandgehalte.

Wanneer de olifantsvogel precies is uitgestorven, is niet bekend. Tussen de derde en tiende eeuw werd zijn leefgebied op het Afrikaanse eiland Madagaskar in toenemende mate gekoloniseerd. Jacht, ziekte en de introductie van ratten werden de grootste vogel die ooit geleefd heeft fataal. Drie meter hoog en vijfhonderd kilo zwaar moet de loopvogel zijn geweest. Reconstructies op basis van fossielen zijn indrukwekkend. De eieren van de olifantsvogel, groter dan een voetbal, zijn al eeuwen een geliefd verzamelobject.

Eentje kwam terecht bij Joris Loudon. De Londense bankier van Nederlandse afkomst verzamelde jarenlang hedendaagse kunst, totdat hij zich rond 2000 ging storen aan de toenemende speculatie op de kunstmarkt en de nadruk op namen boven kwaliteit. Hij verlegde zijn aandacht naar wetenschappelijke objecten uit voornamelijk de late 19de eeuw.

Zijn collectie beslaat inmiddels honderden stuks, van fluwelen paddenstoelen en glazen kwallen tot dus dat ei van de olifantsvogel. Eerder was zijn collectie te zien in de prestigieuze Whitechapel Gallery in Londen. Nu wordt hij getoond in Teylers Museum onder de titel Surreal Science.

Opgewonden verwondering

De presentatie van de tentoonstelling doet denken aan de Wunderkammer waar verzamelaars vanaf de late 16de eeuw archeologische vondsten, natuurhistorische rariteiten en kunst kriskras door elkaar uitstalden. Kunst en wetenschap lagen nog in elkaars verlengde. Ook in de periode waar Loudons verzameling zich op richt, was het rationalisme nog niet zo ingesleten als nu.

Het was de tijd van grote ontdekkingsreizen en baanbrekende uitvindingen die verstrekkende gevolgen zouden hebben: van grootschalige industrialisatie tot koloniale uitbuiting en klimaatverandering. Opgewonden verwondering overheerste en er werd lustig op los gefantaseerd over al die nieuwe vondsten. De wetenschap was nog jong, moest concurreren met geloof en bijgeloof, en de wereld was nog niet ‘onttoverd’, zoals de Duitse socioloog Max Weber het later noemde.

Inmiddels zijn we over het toppunt van het rationeel modernisme heen. We realiseren ons steeds meer dat sommige dingen zich niet wetenschappelijk laten verklaren en dat wetenschap geen waardenvrij kennissysteem is. Er is weer wat ruimte voor magie.

Kat met twee hoofden

Daar sluit Surreal Science perfect bij aan, vooral door de ingrepen die de Italiaanse kunstenaar Salvatore Arancio heeft gedaan op verzoek van Loudon. Hij maakte van de tentoonstelling een alles behalve klinische uitstalling. Geen klassieke white cube-presentatie of steriele laboratoriumopstelling, maar een spannende show met geluid, licht en bewegend beeld. Soms bekruipt je het gevoel op een ouderwetse kermis te zijn beland waar je je voor vijf cent kan vergapen aan een vrouw met baard.

Die is er niet bij. Wel een kat met twee hoofden en een maagsteen zo groot als een zwerfkei, waarschijnlijk van een olifant. Iets verderop: een verzameling wasmodellen van citroenen die zijn aangetast door een enge ziekte en een geweldige toverlantaarn met afbeeldingen van dieren die zijn uitgestorven maar er zo grotesk uitzien dat je je kunt afvragen of ze überhaupt ooit hebben bestaan.

Tussen de 250 historische stukken zette Arancio eigen werk, vaak met een humoristische knipoog. Zo plaatste hij een gigantische kabeljauwschedel tegenover een 19de-eeuwse slangenkop van papier-maché en hing hij er een regenboogkleurige staaf van keramiek tussen. Alsof de beesten van twee kanten een zuurstok aanvallen.

Zielen zien

Door Arancio’s geboetseerde koraalriffen en glazen naaktslakken veranderen ook de educatief-wetenschappelijke objecten in kunstvoorwerpen. Door de samenvoeging in één grote L-vormige stellingkast met onregelmatige plankhoogten en vakken wordt de presentatie een totaalinstallatie. De combinatie van ongelijksoortige voorwerpen zet bijna automatisch de fantasie aan het werk.

Door de gekleurde spotbelichting is niet alles even zichtbaar, vooral de laagste planken blijven gehuld in mysterieus halfduister, maar dat is geen bezwaar. Het verhoogt juist het gevoel dat niet alles zich laat verklaren en er ruimte is voor verbeelding.

De Alice in Wonderlandsfeer wordt enorm versterkt door de soundscape van experimenteel elektronisch muzikant Julian House. Hij plundert audioarchieven uit de jaren 60 en 70 en plakt soundtracks, jingles, hoorspelen en muziekfragmenten aan elkaar tot een psychedelische collage. Als je maar lang genoeg in de zaal verblijft, gaat alles vanzelf een beetje tollen.

Het is bijzonder knap hoe Arancio met zijn ruimtelijke en theatrale ingrepen een eenheid weet te maken van een grabbelton vol rariteiten. En dat doet hij niet alleen met vormgeving. Inhoudelijk kan zijn video Dedicated to the Blue Soul gezien worden als sluitstuk dat alles aan elkaar lijmt.

Terwijl op het scherm hallucinant gekleurde beelden worden getoond die afkomstig lijken uit gedateerde sciencefictionfilms, verklaart een sonore stem op de geluidsband dat hij zielen kan zien. In een bloedserieus referaat wijdt hij uit over de vorm en eigenschappen van zielen, en wijst ze zelfs toe aan bepaalde beroepsgroepen. Het zal de makers van de 19de-eeuwse modellen en apparaten ongetwijfeld hebben aangesproken.

Surreal Science – Wonderkamer van Kunst en Wetenschap: t/m 3 september in Tylers Museum, Haarlem