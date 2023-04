Recensie Succession: meesterlijke zwarte satire over een ontwrichte familie van superrijken

Nadat ze zich drie seizoenen door hun vader hebben laten misleiden, zijn de verslavingsgevoelige Kendall (Jeremy Strong), de neurotische Roman (Kieran Culkin) en de manipulatieve Shiv (Sarah Snook) aan het begin van seizoen vier eindelijk verenigd. Beeld HBO MAX

Wat als Logan Roy een politicus was geweest? De eigenaar en topman van het fictieve mediaconglomeraat Waystar zou je onmogelijk van ondoorzichtig beleid kunnen beschuldigen. Zijn standaardbenadering van elke crisis is in twee woorden samen te vatten: ‘Fuck them!’

Aan de andere kant: zijn relatie met zijn vier kinderen is juist het tegenovergestelde van transparant. Al drie seizoenen lang heeft Roy (een meesterlijke rol van Brian Cox) zijn kroost uiterst ingenieus tegen elkaar uitgespeeld. Hij laat ze denken dat ze warmlopen als opvolger van de grote baas, maar perst hen ondertussen uit als een sinaasappel.

Het vierde seizoen van Succession is het slotstuk. Eindelijk wordt duidelijk wie de macht naar zich toetrekt in het familiebedrijf dat is gemodelleerd naar het concern van Rupert Murdoch. De Roys handelen in populistische media, maar ook in cruises en pretparken. En al jaren verloopt elke transactie er volgens de wetten van de oude Roy, die zijn eigen gewin te allen tijde boven aan de prioriteitenlijst heeft staan.

Zijn kinderen zijn in meer of mindere mate met dezelfde meedogenloosheid behept. Alleen oudste zoon Connor, van een andere moeder dan de drie jongsten, doet niet mee aan de ratrace. Toch is hij door zijn geprivilegieerde opvoeding zo wereldvreemd geraakt dat hij zich in het derde seizoen in een bij voorbaat kansloze race om het presidentschap van de VS heeft gestort. Als zijn campagne schuttert, neemt hij zijn vader even apart: kan Logan misschien even 100 miljoen missen voor wat extra publiciteit?

Wrede dynamiek

Het zwaartepunt van Succession ligt echter bij de drie andere kinderen. Nadat ze zich drie seizoenen door hun vader hebben laten misleiden, zijn de verslavingsgevoelige Kendall (Jeremy Strong), de neurotische Roman (Kieran Culkin) en de manipulatieve Shiv (Sarah Snook) aan het begin van seizoen vier eindelijk verenigd.

In het slotdeel van de vorige reeks heeft vader, uiteraard buiten hen om, een deal gesloten om zijn imperium te verkopen. Nu zinnen de kinderen, niet voor het eerst, op wraak. Die situatie heeft als voordeel dat de drie extra veel scènes met elkaar hebben. Hun messcherpe dialogen zijn een grote attractie van Succession.

Wie aan de serie begint, zal even moeten wennen: wie van deze van de realiteit losgezongen figuren is er nu nog ergens sympathiek? Maar ook zonder zo’n rechtschapen protagonist heeft bedenker Jesse Armstrong van Succession een meeslepende zwarte satire over de wrede dynamiek van een ontwrichte familie gemaakt.

Ook de bijfiguren zijn briljant. Vooral de twee die tegen de familie aanschurken, maar er net niet bijhoren. Tom (Matthew MacFadyen) is als echtgenoot van Shiv en divisiedirecteur van Waystar aanvankelijk vooral een voetveeg. Neef Greg (Nicholas Braun) zorgt met zijn permanent naïeve blik voor lucht in de soms pijnlijke strijd om macht en geld. Hij lijkt kandidaat voor een van de spin-offs die na het einde van het populaire Succession ongetwijfeld zullen volgen.