Recensie Struggler: muzikaal veelzijdig, maar wat heeft het allemaal met elkaar te maken?

In de jaren tachtig en negentig was Australië een serieuze leverancier van alternatieve rock – we hielden er de wereldster Nick Cave aan over. Tegenwoordig horen we veel minder uit het land down-under. Maar als we Genesis Owusu moeten geloven, ligt binnenkort de wereld aan zijn voeten.

“Ik ben Prince, als die nu een rapper zou zijn,” zegt de in Ghana geboren Australiër. Zijn tweede album Struggler bevat aardige songs, maar die grootspraak maakt hij er niet mee waar. Wat Owusu, behalve rapper ook zanger, echter zeker gemeen heeft met Prince is een enorme muzikale veelzijdigheid.

Struggler komt razend en grommend uit de startblokken met Leaving the Light, waarin electro en punk elkaar treffen. Denk niet dat je Owusu daarmee kent. Een paar nummers later is hij al getransformeerd tot een kwelende soulzanger met falsetstem.

We horen ook ratelende drum-’n-bass, soepele funk en keiharde rock. En in de afsluitende ballad Stuck to the Fan blijkt hij ook heel laag te kunnen zingen. Je verveelt je als luisteraar geen moment, maar vraagt je wel af wat dit allemaal met elkaar te maken heeft. Misschien dat Owusu er live een eenheid van weet te smeden.