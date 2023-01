Recensie: Steve McQueen zet in Sunshine State de geschiedenis in brand

Beeld Hans Wilschut

Jaren geleden al wilde Steve McQueen een kunstwerk maken over The Jazz Singer. Maar er kwam iets tussendoor: drie Oscars en een karrenvracht andere prijzen voor 12 Years a Slave. Sindsdien trekken filmstudio’s links en rechts aan hem; zijn carrière als beeldend kunstenaar is op een laag pitje komen te staan. Dus toen het International Film Festival Rotterdam hem vroeg een werk te maken voor het nieuwe programmaonderdeel Art Directions wist hij: dit is het moment. Het resultaat is videokunstinstallatie Sunshine State, dat nu te zien is in Het Depot.

Dat McQueen, een zwarte filmmaker/kunstenaar voor wie ras en de werking van film de belangrijkste inspiratiebronnen zijn, iets met The Jazz Singer heeft, is niet zo vreemd. De film uit 1927 staat te boek als de allereerste ‘talkie’, waarin beeld en geluid synchroon lopen. Tussentitels, pianobegeleiding en een explicateur waren hierna overbodig. The Jazz Singer markeert het begin van film zoals wij het medium nu kennen. Het is een symbool van vooruitgang.

Besmet filmerfgoed

Die typering slaat vooral op de vorm, niet op de inhoud. The Jazz Singer gaat over Jakie Rabinowitz, zoon van een Joodse voorzanger die niet in de voetsporen van zijn vader wil treden. Hij gaat de showbizz in en viert successen als blackface artiest, een vaudevilletraditie uit de vroege 20ste eeuw waar de nodige kwalijke karikaturen bij kwamen kijken. Voor het publiek toen was The Jazz Singer echter een emancipatoir feelgoodverhaal: een vertegenwoordiger van de Joodse minderheid maakt het in de mainstream entertainmentindustrie. Dat Jakie daarin slaagt door een nog veel erger gemarginaliseerde groep te imiteren en ridiculiseren was toen volstrekt geen issue. Maar na Black Lives Matter en Kick Out Zwarte Piet denken we daar wel anders over.

Uit dat besmette filmerfgoed heeft McQueen de scène geknipt waarin Jakie zich in de kleedkamer schminkt en vervolgens het podium opgaat. De zwart-witbeelden worden getoond op twee naast elkaar geplaatste schermen, soms synchroon, maar meestal niet, soms vooruit en dan weer achteruit afgedraaid. Een van de schermen verspringt regelmatig naar negatief, waardoor alle witte gezichten zwart worden en de schmink wit.

Vaker nog heeft McQueen de digitale gum op de gezichtsverf losgelaten. Daardoor lost Jakies hoofd op tijdens het opmaken. Het effect doet denken aan Paul Verhoevens Hollow Man (2000), waarin Kevin Bacon een wetenschapper speelt die door een experimenteel serum onzichtbaar wordt en gaat moorden als hij niet meer terug kan. Inhoudelijk passender is de associatie met de beroemde roman Invisible Man (1952) van Ralph Ellison, over een zwarte man die zijn leven lang maatschappelijk onzichtbaar is.

Verhaal van zijn vader

Wat The Jazz Singer bij de release zo bijzonder maakte, de hoorbare dialogen, heeft McQueen rigoureus uitgeschakeld. Op de geluidsband is zijn eigen stem te horen. In korte, licht raspende zinnen vertelt de kunstenaar het verhaal dat zijn vader hem toevertrouwde op zijn sterfbed. Zoals veel Caraïbische jongemannen werd hij in de jaren vijftig verscheept naar Florida, de sunshine state uit de titel, om daar sinaasappels te plukken.

Na het werk werden ze opgesloten in een kampement, maar op een avond weten twee Jamaicanen McQueens vader over te halen stiekem naar de stad te gaan. Daar worden ze in een bar geweigerd door een racistische ober, waarna een van de Jamaicanen een fles op ’s mans hoofd stukslaat en een woedende witte meute met honden de achtervolging inzet. Tijdens zijn urenlange verschansing in een greppel, verstijfd van schrik, hoort McQueens vader twee knallen. Zijn metgezellen heeft hij daarna nooit meer gezien.

Terwijl op het scherm het spel met zwart en wit, zichtbaar en onzichtbaar met steeds minimale variaties wordt herhaald, gaat ook het verhaal op herhaling. Maar in elke nieuwe ronde vallen er meer woorden en zelfs zinnen weg. Het is als een eroderende herinnering die steeds gebrekkiger aan het brein blijft kleven.

Exorcismeritueel

Alleen McQueens bespiegeling over de impact die het voorval op zijn vaders leven moet hebben gehad, blijft intact. Totdat die wordt overstemd door onheilspellend gerommel en op het scherm een kokende vuurbal van een zon verschijnt. Als op één scherm wordt ingezoomd, verandert het oranje in bloedrood. Dit is onversneden woede – van de racistische moordenaars, van McQueen, van zijn vader. Maar je kunt het ook zien als een poging tot het schoonbranden van de geschiedenis.

‘Shine on me, Sunshine State,’ herhaalt McQueen op de geluidsband. Het is als de mantra in een exorcismeritueel. Ook is het de climax van McQueens meest persoonlijke werk tot nu toe. Want zijn vader mag zijn overleden en van zijn verhaal blijven in verloop van tijd alleen nog flarden over, maar de gevolgen ervan laten zich voelen tot op de dag van vandaag. Door overlevering worden ze in het heden gebrand.

Sunshine State, t/m 12/2 in Het Depot, Rotterdam