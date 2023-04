Recensie: Spinvis schetst beelden, tovert sferen en jongleert met woorden

België is moeilijk te veroveren voor Nederlandse popmuzikanten. Maar onze talige artiesten zijn in Vlaanderen meer dan welkom. Boudewijn de Groot en Bram Vermeulen hebben het er altijd goed gedaan, maar ook eigentijdse acts die aandacht besteden aan hun teksten vallen lekker. De Jeugd van Tegenwoordig is in Vlaanderen even bekend als hier, en Spinvis is een held.

Het verschijnen van Spinvis’ zevende album Be-Bop-A-Lula krijgt in de Vlaamse media zelfs meer aandacht dan hier. De Morgen deed een uitgebreid en interessant interview met hem. In een variant op Prousts Questionnaire vraagt de krant hem welke alledaagse dingen hem blij maken.

Spinvis, die eigenlijk Erik de Jong heet en van 1961 is, komt uit bij spreektaal: ‘Gesproken taal is muziek. We herhalen dingen, midden in een zin buigen we af en beginnen we een heel andere zin. Gesproken taal kun je niet opschrijven. Je mist zo veel. Vandaar dat ik ook ben gaan zingen in plaats van schrijven.’

Tekstboekje

Maar hij zingt dus wel zijn eigen teksten. En die zitten vol met precies de herhalingen, afbuigingen en wendingen die hij zo mooi vindt in spreektaal. Bij Be-Bop-A-Lula zit een tekstboekje. De zanger heeft een beetje neuzelig-nonchalante manier zingen, maar is meestal goed te verstaan. Toch is het leuk om met dat boekje in de hand de teksten van de songs mee te lezen.

Want wat een geweldige maffe dingen gebeuren er toch in Spinvis’ brein, of zoals hij dat zelf in het eerste nummer noemt: zijn tingeltangel hersenpan. Hij schetst beelden en tovert sferen, stoeit en jongleert met woorden en creëert zinnen waar geen eind aan lijkt te komen. Het lijkt soms een volstrekt willekeurig meanderende gedachtestroom, maar er zal veel gepuzzel en geschaaf aan te pas zijn gekomen,

Waar het allemaal over gaat op Spinvis’ zevende? Doe dat er toe? Het album heet niet voor niets Be-Bop-A-Lula. Het was in de jaren vijftig een van de oerkreten van de rock-’n-roll. Geen idee wat Gene Vincent er mee bedoelde, mogelijk helemaal niets, maar wat een fantastische poëzie was en is het.