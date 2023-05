Recensie: Soundos is grof, schaamteloos en lijkt te snakken naar liefde

Wie dacht dat cabaretière Soundos (41) als veertiger milder zou worden, komt bedrogen uit: Comeback Kid is een waar bloedbad. Toch zijn het vooral de spaarzame kijkjes in haar ziel die bijblijven.

Ze opent nog zo vriendelijk. Soundos El Ahmadi bedankt ons dat we vanavond in de zaal zitten. Wat tof dat we er zijn. Maar… ook best tof dat zíj er is, toch? Ja, toch?

Dan beginnen haar ogen te fonkelen. Soundos is een lefchick die overtuigd is van haar talent en zich door niemand laat beschimpen. Wie dat toch probeert, krijgt ervan langs. Niet over twintig jaar in een autobiografie, maar gewoon direct op het podium. De oude directrice van De Kleine Komedie bijvoorbeeld, die haar slechts één keer in de drie jaar een avondje wilde boeken. Of Youp van ’t Hek, die haar nooit zag optreden, maar wel zijn mening klaar had.

De eerste helft van Comeback Kid zit vol afrekeningen in het artistieke circuit. Subtiel gaat het er niet aan toe. Verwijzend naar Van ’t Heks ziekenhuisopname toen hij corona had: ‘Als ik één keer in je gezicht kuch, ben je dood!’ Mag ze dat zeggen? Tuurlijk. Is het ook een goede grap? Mwah. Het is vooral grof.

Rouwen met roomservice

Net als die mitrailleursalvo’s beginnen te vervelen, bewijst Soundos gelukkig dat ze meer kan dan beledigen. Mooi is het verhaal waarin ze op advies van haar psychologe naar Marokko reist om de dood van haar vader te verwerken. Zal ze eindelijk kunnen huilen als ze zijn graf ziet? Dat stuk bevat geestige details (“We zaten in een vijfsterrenhotel, ik wil rouwen met roomservice”), maar vooral: oprechte emotie.

Die mis je soms bij Soundos. Hoe vaker ze roept dat de mening van anderen haar niet boeit – en dat roept ze vaak – hoe meer je als publiek voelt: die mening boeit haar dus juist héél erg. Anders zou de cabaretière niet constant om zich heen maaien. Schaamteloos zijn gaat haar prima af, sentiment toelaten een stuk minder. Dat zou maar als teken van zwakte worden gezien.

Tijdmachine

Sporadisch speelt ze daarmee. In wellicht de beste scène krijgt Soundos tijdens de eerste lockdown een zelfgebouwde tijdmachine van haar dochter. Zodat ze weer even in het theater kan zijn. Bijna binnensmonds mompelt ze dat het ding, als ze zo om zich heen kijkt, misschien wel heeft gewerkt. Het applaus wordt direct afgekapt. We gaan niet lopen janken met zijn allen.

Het is een fraai kijkje in de ziel, net als het slot, waarin weer een bekende collega figureert. Hij toont aan het begin van haar carrière vriendelijke interesse, zij smelt. De boodschap lijkt helder, al zou ze die zelf waarschijnlijk nooit letterlijk uitspreken: doe eens een beetje lief tegen Soundos.