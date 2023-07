Recensie: Soulalbum van Anohni is eerbetoon aan legendarische trans activiste

Anohni, onlangs nog ‘associate artist’ op het Holland Festival, ontpopt zich op haar zesde album als soulzangeres.

De zwarte vrouw voorop de hoes van My Back Was a Bridge For You To Cross is Marsha P. Johnson, een in de Verenigde Staten legendarische voorvechter van gay- en transrechten. Ze was betrokken bij de Stonewallrellen van 1969, waarbij voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis homo’s zich actief verzetten tegen de onderdrukking door de politie.

Anohni heeft Marsha P. Johnson in 1992 ontmoet. Zes dagen later was de activiste dood, mogelijk werd ze vermoord. Anohni eert Johnson met een album waarop soulmuziek centraal staat. Het zingen van soul gaat haar goed af: er is altijd dat kenmerkende vibrato, maar haar stem klinkt ook diep en warm.

Producer Jimmy Hogarth, die eerder werkte met Britse soulvedetten als Amy Winehouse, Estelle en Corinne Bailey Rae, zorgt voor een passende muzikale omlijsting. Een grote rol is daarbij weggelegd voor de gitaar, die hij zelf bespeelt. Af en toen gaat hij even flink tekeer op die gitaar, want behalve soul klinkt op My Back Was a Bridge For You To Cross soms ook rock in experimentele seventiesstijl.