Recensie: Snoop Dogg in Ziggo Dome zoals we hem kennen, met een joint en paaldanseressen

Snoop Dogg rapte in de Ziggo Dome in een razend tempo zijn grootste hits achter elkaar, met een joint in zijn hand én omringd door meerdere paaldanseressen. Precies zoals van hem viel te verwachten.

“Is y’all motherfuckers ready for me to come out there and rock that shit?” Het was maandagavond half tien toen Snoop Dogg (51) aan het begin van de show vanaf een groot scherm recht de camera inkeek. Hij nam in zijn hotelkamer nog een trekje van zijn joint, twijfelde of hij zijn zwarte of blauwe pyjama moest aantrekken, en slenterde vervolgens het hotel uit, richting de concertzaal.

Nostalgische route

Onder de bombastische en welbekende tonen van O Fortuna uit Carl Orffs Carmina Burana verscheen de Amerikaanse rapper, entertainer en zakenman in de Ziggo Dome. Het nummer liep mooi over in de hiphop-klassieker The Next Episode van Dr. Dre. Snoop Dogg, die had gekozen voor blauw, kwam tegelijkertijd op met vier paaldanseressen, twee back-up mc’s en een man verkleed als een wiet rokende aap, die de gehele show rondrende.

En daarmee zette Snoop Dogg direct de toon. Niet alleen door wiet rokend te openen met paaldanseressen en een verklede aap, maar ook door te kiezen voor The Next Episode als openingsnummer. Het beloofde de aftrap te worden van een nostalgische route langs dertig jaar hiphop.

Hits in een razend tempo

In de zaal was de opluchting voelbaar. Eindelijk was Snoop Doggy Dogg daar. De show was vijf keer eerder uitgesteld en de tour draagt nog de naam I Wanna Thank Me, verwijzend naar zijn gelijknamige plaat uit 2019. Maar daar had hij kennelijk maling aan: tijdens de show liet hij dit album links liggen.

De inmiddels 51-jarige Snoop Dogg was goed bij stem en leek er vooral zin in te hebben om gewoon al zijn hits achter elkaar te doen. In de ruim een uur durende show kwamen meer dan dertig nummers voorbij, zoals onder andere Beautiful met Pharrell Williams, All I Do Is Win van DJ Khaled en P.I.M.P. van 50 Cent. Het is bewonderenswaardig, al die samenwerkingen, maar tijdens het optreden zorgde het er vooral voor dat Snoop Dogg bijna ieder nummer vroegtijdig afbrak. Op naar de volgende. Iets meer rust of verdieping had de show ongetwijfeld goed gedaan – maar het publiek kreeg in elk geval wel het feestje waar het voor gekomen was.