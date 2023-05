Recensie: Siouxsie Sioux klinkt in Paradiso als een karaokebezoeker met net een wijntje te veel op

De Britse zangeres Siouxsie Sioux in 2007. Bij het concert in Paradiso mocht donderdagavond niet worden gefotografeerd. Beeld ANP / Roy Tee

Leef in het moment, niet door de lens van de camera op je telefoon. De aansporing komt van zangeres Siouxsie Sioux, die bij de ingang van Paradiso affiches heeft laten ophangen waarop ze bezoekers vriendelijk verzoekt hun telefoon vanavond in de zak te houden.

En jawel, in de zaal geeft het overgrote deel van de concertgangers er gehoor aan. De enkeling die wel fotografeert of filmt wordt door mannen van de beveiliging gevraagd daarmee te stoppen – ook weer vriendelijk, maar wel beslist. Heerlijk, zo’n concert zonder telefoons.

Dat is dan ook meteen het leukste wat er over het optreden valt te melden. Het komt echt wel eens voor dat een zanger of zangeres er tijdens een optreden soms een tikkie naast zit, maar dat iemand een hele avond nauwelijks een noot zuiver weet te raken is uniek.

Gothic rock

Laten we er niet omheen draaien: Siouxsie Sioux, die tien jaar lang niet optrad en in 2007 voor het laatst in Nederland op een podium stond, klinkt als een karaokebezoeker met net een wit wijntje te veel op. Waar ze zich de afgelopen tien jaren ook allemaal mee mag hebben beziggehouden, ze zal niet veel hebben gezongen.

Niet om aan te horen wat ze maakt van klassiekers als Christine, Hong Kong Garden en Spellbound, hits van de vooral in de jaren zeventig en tachtig populaire Siouxsie and the Banshees. De groep kwam voort uit de punk, maar koos al snel de kant van de new wave.

Binnen die new wave waren Siouxsie en haar Banshees – samen met The Cure – de voornaamste aanstichters van de gothic rock, een subgenre met een fascinatie voor de donkere kanten van het bestaan.

Huppelen als een ballerina

De indertijd megacoole Siouxsie Sioux (echte naam Susan Ballion) presenteerde zich als een ongenaakbare ijsprinses. Met haar ravenzwarte haar, overdadige make-up en buitenissige outfits was ze vooral begin jaren tachtig een waar stijlicoon. De intrigerende stem die erbij hoorde klonk koel-verveeld en ietsje nasaal.

Anno 2023 ziet ze er ook op haar 65ste patent uit. Energiek is ze ook nog immer: gestoken in een wit gewaad, dat Jomanda vast wel een keer van haar zou willen lenen, huppelt ze als een ballerina over het podium. Op het achterdoek worden de hele avond mooie visuals vertoond.

Maar een concert beleef je dus niet alleen met je ogen.

Aangevuld met covers van songs van The Beatles en Iggy Pop worden in Paradiso vooral nummers van Siouxsie and the Banshees gespeeld. De verder niet geïntroduceerde muzikanten die Siouxsie daarbij terzijde staan, weten de Bansheessound van weleer nog best aardig te benaderen. Zijzelf komt geen moment in de buurt van de spannende zangeres die ze ooit was.

Gelukkig hebben we de oude platen nog.