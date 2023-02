Recensie Shut up and play with me: eindeloos spelplezier met bezems en elastiekjes

Louis van der Waal en Joep van der Geest (r) hebben niet veel nodig om zich ruim een uur te vermaken. Beeld Sofie Knijff

Bezems, balletjes, elastiekjes, plastic zakjes en prullenbakjes: veel meer heb je niet nodig om je ruim een uur te vermaken, laten regisseur Sarah Moeremans en dramaturg Joachim Robbrecht zien. Voor hun voorstelling gebruikten ze als uitgangspunt het boek Homo ludens van Johan Huizinga (1872-1945). Hierin beargumenteert de historicus dat ‘het speelse’ een essentieel kenmerk van de menselijke beschaving is.

Acteurs Louis van der Waal (44) en Joep van der Geest (42) laten dit uitstekend zien. Ze doen een stierengevecht met een regenjas en proppen deze vervolgens op om ermee te basketballen. Ze gebruiken een stok als verrekijker, maar ook om mee te poolen, dwarsfluit op te spelen of om mee te golfen.

Buurman en Buurman

Al spelend mompelen Van der Waal en Van der Geest als een soort Buurman en Buurman onverstaanbaar naar elkaar, wat het komisch effect versterkt. Soms slaken ze kreetjes van pijn of plezier. En ze blijven maar spelen, van stripmikado – waarbij ze allebei naakt eindigen – tot een riddergevecht op hobbelpaardbezems.

Zo nu en dan zit in het spel ook wat ongemak, zoals wanneer de acteurs proberen zo veel mogelijk elastiekjes om hun hoofd te binden of wanneer ze zich pijn doen terwijl ze over de stokken heen rollen. Tegelijkertijd bekrachtigt dat juist wat spelen is: experimenteren gaat niet altijd goed.

Hoewel er talloze mogelijkheden zijn in de spelwereld, heeft het continue overgaan van het ene spel in het andere tegelijkertijd ook iets eentonigs. Misschien had de voorstelling beter op de Parade gepast. In een kleine tent, 30 minuten lang, was het concept wellicht beter uit de verf gekomen.