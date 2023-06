Recensie: Sex & the City-opvolger ‘And just like that’ is een verademing

Briljant is And just like that niet, maar de Sex & the City-opvolger is wél belangrijk. Want wanneer staan vijftigplusvrouwen ooit echt centraal in een grote serie?

Wie opgroeide in de jaren negentig en begin jaren nul kon niet om Sex & the City (SATC) heen. Hoe vriendinnen Carrie, Charlotte, Miranda en Samantha als dertigers seks, daten en het stadse leven beleefden, gehuld in spectaculaire designeroutfits was baanbrekend en trendsettend.

Gesprekken over vibrators, anale seks, meerdere mannen tegelijk daten, teabagging (zoekt u het vooral maar even op) waren voor een generatie jonge mensen – en vrouwen in het bijzonder – taboedoorbrekend.

Inmiddels voelen die gesprekken belegen en zelfs wat preuts. Onlangs probeerde ik het eerste seizoen nog eens uit, dat in 1998 verscheen. Nog los van het feit dat de HD-televisies van tegenwoordig nietsverhullend de matige kwaliteit van het beeld laten zien, hebben de onderwerpen van toen inmiddels ook een hoog gehalte ‘oelalala, hoor ons eens over dingen praten waarover vrouwen nooit praatten’.

Hoognodige diversiteit

Toen eind 2021 eindelijk een opvolger van Sex & the City kwam, And just like that (de verschrikkelijke bioscoopfilms Sex & the City 1 en 2 even niet meegerekend) was de ontvangst niet meteen positief.

Groot gemis was onder meer de afwezigheid van Kim Cattrall, veruit het leukste personage als de vrijgevochten, uitgesproken en van seks genietende Samantha Jones. Ook een MeTooschandaal liet de show niet onberoerd: kort nadat de eerste afleveringen waren verschenen met daarin de dood van Chris Noth (Mr. Big), kreeg diezelfde Noth aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn broek. Een bijrolletje later in het seizoen werd toen maar geschrapt.

Ook de manier waarop de verhaallijnen wel erg rap naar de jaren 2020 waren getorpedeerd – met inderdaad hoognodige diversiteit in kleur, gender en culturele achtergrond – kon op kritiek rekenen.

Na een heel seizoen zag de wereld, en ik ook, het echter anders. Inmiddels is And just like that een van de meest gestreamde series van HBO Max. Carrie, Charlotte en Miranda worden nu bijgestaan door nieuwe vriendinnen (van kleur!) als Seema (een eigenzinnige makelaar van Indiase komaf die nog nooit een relatie heeft gehad), Nya (een hoogleraar recht die worstelt met een onvervulde kinderwens) en Lisa (documentairemaker uit de Upper East Side en actieve moeder op school). En door Che, de non-binaire podcastbaas van Carrie, met wie Miranda aan het einde van seizoen 1 een relatie krijgt.

Waar vijftigplusvrouwen mee worstelen

De SATC-vrouwen zijn – niet altijd even zichtbaar, maar toch – twintig jaar ouder en delen geestige inzichten over ouder worden en ingedutte huwelijken. Ze dragen leesbrillen, worstelen met pubers die non-binair zijn of klooien met nieuwe digitale technieken. Kortom, heel normale dingen voor vrouwen van een zekere leeftijd, maar zelden zichtbaar op televisie.

Want wanneer zie je nou beeldschone vijftigplusvrouwen met een carrière en geweldige kleding praten over al die dingen waar vijftigplusvrouwen mee worstelen?

Ik kan me weinig mainstream series of films voor de geest halen waarin over de overgang wordt gesproken. En de scène waarin Carrie naar de cosmetisch chirurg gaat, die haar een voorbeeld voorhoudt hoe ze eruit kán zien (en het toch niet doet – want rimpels zijn ook het leven dat je hebt geleefd), is eerlijk in een tijd dat opgedirkte gezichten alleen worden getoond als ze al ‘af’ zijn (de twijfel of het proces zie je nooit).

Ook het alcoholmisbruik van Miranda is boeiend in deze context, onder 55-plussers is problematisch alcoholgebruik de laatste jaren gestegen.

Een glimp Amsterdam

In het nieuwe seizoen, dat gepaard gaat met een hoop speculatie over een terugkeer van Samantha en een weerzien met Carries oude geliefde Aidan, zien we Carrie als weduwe voorzichtig weer de bloemetjes buiten zetten, Miranda naar Los Angeles verhuizen en Charlotte twijfelen over een terugkeer naar een werkend bestaan.

De eerste afleveringen hebben wederom de klassieke SATC-ingrediënten van mooie plaatjes, designerkleding en knappe mensen, met hier en daar wat taboedoorbrekende thema’s als uitblijvende ejaculatie op latere leeftijd, leeftijdsdiscriminatie en stiekem blij zijn dat je boven aan het lijstje milfs (Mother I’d like to fuck) staat op de privéschool van de kinderen.

Even krachtig en baanbrekend als het eerste seizoen lijkt het tweede nog niet, maar er is opnieuw genoeg om van te genieten. Een bezoek aan het legendarisch Met Gala is een uitstekend excuus voor een parade oogverblindende jurken.

Che worstelt met haar gewicht, Seema wordt beroofd en als Carrie wordt uitgenodigd voor een lancering van een nieuw tijdschrift voor zeventigplussesrs, voelt ze zich weer jong. Ook leuk: Miranda’s zoon Brady is even op wereldreis en belt huilend, staand voor een Kruidvat, vanuit Amsterdam.

Het komt niet zelden voor dat actrices van in de dertig al worden gevraagd rollen van menopauzale vrouwen te spelen, en wie vijftig is, komt vaak alleen nog in aanmerking voor de rol van oma.

Hoofdrolspeelsters zijn door de bank genomen nog altijd in de twintig, wit, en super slank. Aan die laatste twee eigenschappen voldoen actrices Sarah Jessica Parker (58, Carrie), Cynthia Nixon (57, Miranda) en Kristin Davis (58, Charlotte) wel, maar tegen alle film- en tv-wetten in spelen zij personages van hun eigen leeftijd. Laat het een trend worden.

And just like that... seizoen 2: de eerste twee afleveringen staan al op HBO Max. De overige negen afleveringen zullen daarna wekelijks op donderdag te zien zijn.

