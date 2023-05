Recensie: Sekspedia brengt de luchtige, eerlijke seksuele voorlichting die BNNVara nog altijd hoog in het vaandel heeft

Beeld Lowiegraphy/BNN VARA

Wat is nou lekker zoenen? De jongeren, in alle vormen, kleuren en maten, die voor het showroom-opgemaakte studiobed zitten, moeten even nadenken. Niet te veel tong in elk geval, en zeker geen ‘helikopter’ of ‘wasmachine’-taferelen, doelend op het jeugdige enthousiasme dat sommige tongzoeners kunnen hebben. Wel met veel lip-actie, en misschien een beetje bijten.

In Sekspedia, een nieuw, online programma van BNNVara, krijgen jongeren het woord over seksuele handelingen. De serie bestaat uit twee onderdelen: ‘WOORD’ en ‘DAAD’. ‘WOORD’ is een interviewserie waar seksuele handelingen besproken worden. In ‘DAAD’ worden de verschillende seksuele activiteiten, van zoenen tot beffen of pijpen of anale seks, ook daadwerkelijk uitgevoerd. Presentator Amber Kortzorg neemt de voice-overs voor haar rekening, waarmee ze de kijker op een nuchtere, vriendelijke toon stap voor stap meeneemt langs die seksuele handelingen.

Tegenvallende kijkcijfers

Nederland heeft een traditie van openhartige seksprogramma's, waarbij Spuiten en Slikken de bekendste was. Het programma, dat sinds 2005 niet zelden voor opschudding zorgde, en dat presentatoren als Sophie Hilbrand en Tim Hofman op de kaart zette, was taboedoorbrekend en een houvast voor menig jongere in onzekere tijden. Maar ook voor ouders kon het informatief zijn: want wat leefde er onder jongeren, op het gebied van seks en drugs? Toen het programma in 2018 vanwege tegenvallende kijkcijfers – en een publiek dat meer online zat dan op televisie – van de buis werd gehaald, ging een traditie verloren.

Maar seksuele voorlichting via BNNVara is alles behalve verdwenen. Op de website en het YouTube-kanaal van het voormalige programma bestaat een levendige community van jongeren, waar nog altijd nieuwe content wordt gemaakt. Daar hoort Sekspedia nu ook bij. Het is knap hoe de basale waarden waar Spuiten en Slikken voor stond – luchtig, eerlijk, openhartig en goed geïnformeerd – nog altijd hoog in het vaandel worden gehouden. De jongeren die bereid zijn gevonden seks te hebben op film, doen dat vol overgave én richten zich af en toe op de kijker voor wat extra uitleg, tussen het kreunen door. Knap. Ook is het een verdienste van de makers dat de jongeren die aan het woord komen of 'de daad’ uitvoeren superdivers zijn: queer, straight, man, vrouw, van uiteenlopende achtergronden.

Onrealistische porno

Hopelijk blijven jongeren dit platform vinden in het overaanbod van andere, minder nuttige (lees: onrealistische porno) informatie over een gezond seksleven. Want van school hoeven ze het niet te hebben. Jongeren waarderen seksuele voorlichting op hun middelbare school volgens BNNVara slechts met een 5,8.