Recensie: schrijfster Annie Ernaux over haar minnaar van dertig jaar jonger

Nog geen 34 pagina’s beslaat de novelle, opgetekend in zinnen van ‘bedrieglijke eenvoud’ volgens haar vaste vertaler Rokus Hofstede, die het verhaal prachtig vertaalde en van een nawoord voorzag. Heel ter zake doende vertelt Ernaux over haar relatie met een jonge man; niet op het niveau van gedetailleerde anekdotiek, maar ze bestudeert de verhouding als fenomeen en onderzoekt haar eigen motieven.

Student A. had de schrijfster van begin 50 brieven gestuurd en aangedrongen op een ontmoeting. ‘Vaak heb ik de liefde bedreven om mezelf tot schrijven te dwingen,’ schrijft Ernaux, ‘misschien was dat verlangen om het schrijven van een boek te triggeren (..) de prikkel geweest om A. bij mij thuis uit te nodigen(..).’

Hij biedt haar een mogelijkheid om het verleden opnieuw te beleven. Wat helpt is dat de verhouding zich afspeelt in Rouen, waar ze zelf ook studeerde. Net als Ernaux is A. afkomstig uit de arbeidersklasse in Normandië, hoewel ze deze als sterauteur ruimschoots ontstegen is. Ze herkent zijn armoedige omstandigheden; zijn kouwelijke, oncomfortabele flat en onbeholpen taalgebruik. De herhaling roept bij haar het gevoel op dat ze ‘eeuwig was en tegelijkertijd dood,’ schrijft ze. Een typische genadeloze Ernauxzin; het soort inzicht dat je bijblijft.

Hoe broos

Ze is zich bewust van het verschil in leeftijd, klasse en gender tussen haar en de student. Nu ze ouder is, beschikt ze ook over de kennis ‘hoe broos zo’n dominantie in een liefdesrelatie is’, maar ze heeft besloten deze dominantie te verkennen en doorgronden.

Ze gebruikt de jonge man, maar maakt daar geen geheim van: ‘Onze relatie kon bezien worden vanuit het oogpunt van eigen profijt,’ schrijft ze. Het is diezelfde openhartigheid die we kennen uit De schaamte waarin ze de abortus die ze als studente onderging droog en afstandelijk analyseert. Of uit Meisjesherinneringen waarin ze via haar ontmaagding laat zien wat het betekent om een vrouw te zijn.

Hofstede merkt in het nawoord op dat het woord ‘cougar’ van toepassing zou kunnen zijn, maar Ernaux gebruikt het niet. Misschien vanwege de negatieve connotatie van het woord? Voor mannen bestaat zo’n woord niet. Nee, ‘ouwe snoeper’ is geen ingeburgerde standaardterm. De taal (of het gebrek eraan) bevestigt de dubbele seksuele standaard.

Ernaux, die vorig jaar de Nobelprijs voor Literatuur won, beschrijft de afkeurende blikken van voorbijgangers, maar weigert zich er iets van aan te trekken. Sterker nog; ze ontdekt dat tegenover het gezicht van A. ook het hare jong was: ‘Mannen wisten dat al sinds jaar en dag, ik zag niet in op welke grond ik me dat zelf zou hebben ontzegd.’ Een strijdbaar inzicht, waarmee ze iedereen het nakijken geeft.