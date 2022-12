Recensie: Schoonheid en horror komen griezelig dicht bij elkaar in het slavernijverleden op plantage Alkmaar

Louise van Panhuys, Vissers in de Commewijnerivier met gezicht op plantage Alkmaar, 1811-1816. Beeld Stedelijk Museum Alkmaar

Dat plantage Alkmaar in Suriname bestond, was algemeen bekend. Maar de rol van Alkmaar in het Nederlandse koloniale verleden is voor het eerst onderwerp van onderzoek. In 1745 kocht landmeter Jacob Hengevelt een lap grond aan de rivier de Commewijne in Suriname. Daar werd deze plantage aangelegd, genoemd naar de Noord-Hollandse geboorteplaats van Hengevelt.

Aanvankelijk werden er koffie en cacao verbouwd, later schakelde men over op suiker. De plantage werd in de negentiende eeuw een van de grootste van Suriname. Er werkten meer dan 600 tot slaaf gemaakten. Na de afschaffing van de slavernij in 1863/1873 werden zij vervangen door contractarbeiders uit Azië. Tegenwoordig is het Surinaamse Alkmaar een gebied met ongeveer 6000 inwoners.

Een tentoonstelling over het slavernijverleden is nodig, maar lijkt niet bijster origineel. Vorig jaar maakte de tentoonstelling over slavernij in het Rijksmuseum al veel los. Ondertussen was er ook in andere musea aandacht voor het slavernijverleden en er verschenen allerlei boeken over het onderwerp.

Verleidelijke objecten

Het probleem met het slavernijverleden is dat er relatief weinig bekend is over de mensen die op de plantages werkten, in tegenstelling tot de kennis over de plantagehouders. Het onderwerp dwingt musea om anders naar hun collectie te kijken. Zo vertelde de tentoonstelling in het Rijks het verhaal van de slavernij aan de hand van objecten die soms gruwelijk waren. Zo was er een tronco, een meervoudige voetboei voor het ketenen van tot slaaf gemaakte mensen. Bovendien koos men voor een brede aanpak, waarbij meerdere verhalen verteld werd uit meerdere continenten.

In Alkmaar wordt een andere route gevolgd, en daarmee voegt de tentoonstelling iets toe aan het beeld van de slavernij. De objecten die getoond worden zijn verleidelijk mooi en prachtig gemaakt. Schoonheid en horror komen dicht bij elkaar, en het leven op plantage Alkmaar – en ook wat omringende plantages – komt behoorlijk dichtbij.

Honderden plantages

Er hangt een gedetailleerde kaart uit het midden van de achttiende eeuw waarop honderden plantages in Suriname zijn aangegeven. Het is even zoeken, maar plantage Alkmaar staat er inderdaad op, aan de rivier de Commewijne. Dat je goed moet zoeken naar die ene lap grond heeft iets onwerkelijks. Ook de efficiency waarmee de plantages zijn ingedeeld, handig gesitueerd langs de grote rivieren, geeft een beangstigend beeld van de koloniale machtsverhoudingen.

Diverse bestuurders van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC) kwamen uit Alkmaar. Enkelen brachten tot slaaf gemaakten mee terug naar huis, meestal als bedienden. Zo liet koopman Wollebrant Geleynssen de Jongh (1594-1674) zich in 1674 portretteren met twee bedienden.

Botanisch tekenaar

Een hoofdrol in de tentoonstelling is weggelegd voor Louise van Panhuys (1763-1844), die grote aquarellen van plantage Alkmaar heeft gemaakt. Louise van Panhuys werd geboren in Frankfurt am Main. Ze leerde aquarelleren en ontwikkelde zich tot een vaardig botanisch tekenaar. In 1805 trouwde ze met de Nederlandse militair en plantage-eigenaar Willem Benjamin van Panhuys. Het echtpaar kocht in 1811 plantage Alkmaar, waarna ze enkele jaren op deze plek verbleven. Van Panhuys maakte tientallen waterverftekeningen van haar Surinaamse omgeving.

Die tekeningen geven een gedetailleerd beeld van de landerijen en gebouwen in Suriname. Van Panhuys legde het gouverneurspaleis in Paramaribo vast, dat tegenwoordig in gebruik is als presidentieel paleis. Meestal ging haar aandacht uit naar de Surinaamse flora. Achter een enorme mauritiuspalm zijn een koffieloods en een deel van het wooncomplex op plantage Alkmaar te zien. Ook op een andere tekening staat een enorme boom centraal. Op de achtergrond tekende Louise van Panhuys de gebouwen van de plantage. Daar kreeg ze blijkbaar spijt van, want ze bedekte deze gebouwen naderhand met een los stuk papier waarop een extra boomtak is geschilderd.

Ajax en Argentinië

Van Panhuys was minder bedreven in menselijke figuren dan in het weergeven van landschappen en gebouwen, maar af en toe staan figuren wel centraal. Zo maakte ze kort na haar aankomst in Suriname een tekening van haar huisbedienden tijdens een dansfeest. Bijzonder was dat zij daarbij hun namen noteerde. Aan de hand van vergelijkbare tekeningen en documenten kunnen sommige vergeten mensen toch geïdentificeerd worden.

De tentoonstelling eindigt met sfeerbeelden die Dimitri Madimin (1975) maakte op Alkmaar, Suriname. De koloniale gebouwen zijn voornamelijk vervallen, er zijn nog twee sluizen uit de achttiende en negentiende eeuw overgebleven. De machtige rivier stroomt onveranderd langs de voormalige plantage. Begin twintigste eeuw kocht de Evangelische Broedergemeente een karakteristiek houten huis in Paramaribo. Het pand werd afgebroken en opnieuw opgebouwd op Alkmaar, waar het in gebruik werd genomen als kindertehuis. Dat is het nog steeds. Madimin maakte portretten van de huidige bewoners, jongens met een Ajax- of Argentinië-shirt. Een van de geportretteerden is Madimins grootmoeder, die ook opgroeide in het kindertehuis.

Plantage Alkmaar, Alkmaar in Suriname 1745-heden. T/m 19 maart in Stedelijk Museum Alkmaar.