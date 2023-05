Recensie Sam Smith in de Ziggo Dome: ‘Laten we er hier één grote gaybar van maken’

Het beeld van Aphrodite op het podium biedt een fijn speelterrein voor Sam Smith en de hunnen. Beeld Eva Plevier

Het podium wordt gedomineerd door een reusachtig, goudkleurig beeld van Aphrodite, zo u wilt Venus. Op haar zij ligt de godin van de liefde over de volle breedte van het podium, de kont koket naar achteren.

Haar wulpse vormen bieden een fijn speelterrein voor Sam Smith en de hunnen. De muzikanten staan op het goddelijke lijf opgesteld, de dansers glijden er vrolijk van af. Sam Smith zelf paradeert er in de meest buitenissige outfits overheen.

Het is een decor dat niet zou hebben misstaan in de film This is Spinal Tap, maar Smith houdt wel van een grap. Ernst is er ook in de show van de non-binaire Brit. Hen verklaart de Ziggo Dome aan het begin van de avond tot safe space. Om er meteen aan toe te voegen: “Maar we gaan ook pret maken, dus trek je kleren maar uit.”

Sam Smith werd satanisme verweten

Sam Smith haalde zich de afgelopen tijd de toorn van fatsoensrakkers en conservatievelingen op de hals, zowel in eigen land als in de Verenigde Staten. Hun videoclips en shows zouden zedenbedervend zijn en dus ongeschikt voor een jong publiek. Smith werd zelfs satanisme verweten (ach gut, bij een uitvoering van het nummer Unholy tijdens de uitreiking van de Grammy’s droeg hen duivelshoorntjes).

Toch gaat het er bij Sam Smith echt niet wilder aan toe dan bij shows van bijvoorbeeld Madonna, Rihanna of Miley Cyrus. Het eerste deel van het concert in de Ziggo Dome, dat is opgedeeld in de segmenten Love, Beauty en Sex, zou je zelfs braaf kunnen noemen.

Cover van Madonna

Hun bekendste nummer, de internationale monsterhit Stay With Me, zingt hen al meteen als openingsnummer. Waarna een enorme reeks van dat soort ballads volgt, sommige met een wel heel hoog suikergehalte.

Maar een goede zanger is hen zeker. Groot bereik, krachtig. Soms wat erg dramatisch aangezet, maar altijd met een heel eigen geluid, dat op tijden verrassend soulvol uitpakt.

Echt leuk wordt het als op zo’n tweederde van de avond de muziek de kant van disco en dance opgaat. “Laten we er hier één grote gaybar van maken,” brult Smith tegen het publiek (dat voor een groot deel vrouwelijk is). Het volume gaat omhoog, beats knallen en de verkleedkist gaat nu helemaal leeg.

We zien Smith onder meer in een roze nepbontjas die van Liberace had kunnen zijn, maar ook in een korset en een sm-pakje en uiteindelijk halfnaakt. En ondertussen zingt hen I’m Not Here To Make Friends, de discostamper waarin de ik-figuur onomwonden stelt in een club niet op zoek te zijn naar diepe contacten, maar naar een lover.

Zedenbedervend? Ga toch heen. Leuk? Beslist. Aan het einde zingt Sam Smith een cover van Human Nature, een song van Madonna. ‘Express yourself, don’t repress yourself,’ citeert hij de zangeres. En even later in het lied: ‘Did I say something wrong? Oops, I didn’t know I couldn’t talk about sex.’