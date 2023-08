Recensie Safe Place: Imponerende film over de nasleep van een suïcidepoging

De eerste deur waar Bruno op bonst is een fysieke. Het is de deur van het appartement van zijn broer Damir (Goran Marković), van wie hij een verontrustend telefoontje heeft ontvangen. Wanneer Bruno de deur heeft opengebroken, vindt hij Damir in een plas bloed. Wanneer hij het bloeden probeert te stelpen, mompelt Damir: “Niet doen.”

Maar Safe Place, het regiedebuut van Juraj Lerotić, gaat vooral over de figuurlijke deuren en muren waar Bruno en zijn familie in de nasleep van die suïcidepoging op stuiten. Van zorginstellingen en autoriteiten, waarvan de primaire houding er een is van wantrouwen dan wel desinteresse. Empathie is ver te zoeken. Schrijnend is het beeld van Damir die, gehuld in een blauwe pyjama, in een soort glazen observatiehok zit als een proefdier. En het besef dat niemand hem daar ziet, niet echt.

Half gesloten deuren

Daarmee is Safe Place een snerpende kritiek op de Kroatische maatschappij. Toch staat die kritiek nooit in de weg van het diepmenselijke portret dat Lerotić schetst van dit gezin, waarvoor hij putte uit persoonlijke ervaringen. Van de door hemzelf gespeelde Bruno, die tracht zijn broer te beschermen tegen die ondoordringbare muur van bureaucratie, hun moeder (Snježana Sinovčić), die haar vragen aan de psychiater op een briefje heeft geschreven, die daarop slechts antwoordt met denigrerende pedanterie.

In een begrijpelijke, maar wellicht niet heel verstandige beslissing, nemen ze Damir mee naar het ouderlijk huis in Split, maar daarmee trekken ze hem ook in het verleden dat daar ligt. De exacte contouren daarvan tekent de film, die al op meerdere internationale filmfestivals prijzen in de wacht sleepte, niet uit. Maar elke dialoog, elke minieme handeling is geladen met betekenis, of de schijn van betekenis.

De camera houdt opvallend veel afstand. Met grote regelmaat blokkeren half gesloten deuren een deel van het zicht. Het lijkt een verbeelding te zijn van de onmogelijkheid vat te krijgen op wat Damir bewoog tot zijn daad. “Wat gaat er om in zijn hoofd?” vraagt zijn moeder zich hardop af. Hoe aandachtig ze hem ook observeren, fluisterend zijn gedrag analyseren, het gesprek met hem aangaan, er blijft altijd een essentie die aan het zicht is onttrokken. Misschien ook wel voor Damir zelf.

In een droomachtige scène opent Bruno de deur van zijn appartement en golft er rook naar buiten. Het is een metaforisch beeld, maar zoals veel in deze imponerende film is het voor meerderlei uitleg vatbaar. Het is het besef van die onkenbaarheid in het hoofd van Damir, maar het is ook Bruno’s knagende schuldgevoel. Want juist door de deur te openen, kan het vuur zich verspreiden.

