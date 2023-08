Recensie Rugzwemmen: Nee, puber Noor heeft geen zin om alwéér naar een klimaatdemo te gaan

Bekroond non-fictieschrijver Marc ter Horst zoekt het in zijn fictiedebuut Rugzwemmen bij een vertrouwd onderwerp: het klimaat. De ernst van het onderwerp pareert hij met de ironie van een stuurse puber.

Op de ecomiddagen bij Noor thuis wordt gezeurd over palmolie en havermelk. Haar ouders hebben de zomervakantie geskipt – ze gaan het huis isoleren. En ludieke protestacties verzinnen voor het klimaat, want dat nemen ze zéér serieus. Noor is er klaar mee.

Ze wil niet in een ijsbeerpak naar een demonstratie. Ze wil ook niet naar het Spetterkamp om te werken aan haar zelfvertrouwen, zoals haar vader en moeder voor haar hebben bedacht. Ze wil gewoon zwemmen en niet nadenken over hoe slecht het met de wereld gaat. Dus als Noor op het station wordt achtergelaten voor het kamp, trekt ze haar eigen plan. Ze gaat niet.

Marc ter Horst is de klimaatkoning van de Nederlandse kinderboeken-non-fictie. Palmen op de Noordpool won de Glazen Globe en werd in dertien talen vertaald. In zijn fictiedebuut voor tieners blijft hij zijn thematiek trouw, maar dit keer giet hij de informatie in een juicy verhaal over een stuurse tiener. Noor is brommerig genoeg om zich af te zetten tegen haar ouders, maar met haar dertien jaar ook nog voldoende kind om zich daar schuldig over te voelen.

De gletsjers smelten

Het is niet dat ze de klimaatzorgen niet deelt, ze wil er alleen niet fulltime mee bezig zijn. Dat ze op de basisschool Greta werd genoemd was erg genoeg. Nu ze in de brugklas zit wil ze ook weleens lekker lang douchen zonder dat iemand roept: “Noor, de gletsjers smelten!”

Het zijn dit soort humoristische observaties die zorgen dat Rugzwemmen geen belerend klimaatboek is, maar een innemend verhaal over een herkenbaar meisje. Ja, ontbossing, de bio-industrie, hittegolven, overstromingen en in visnetten verstrikte schildpadden, ze komen allemaal voorbij. Ter Horst kent zijn onderwerp en dompelt de lezer er graag in onder.

Maar steeds is er Noors levensechte vertelstem die daar dwars tegenin moppert of het ook allemaal even niet meer weet. Uiteindelijk is ze een gewoon meisje, geboren in een tijd met ongewone problemen, dat met die problemen moet zien te dealen. Noor doet het met aanstekelijke aversie en ironische puberhumor.