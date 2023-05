Recensie: Roxane van Iperen beschrijft de diepste treurigheid zó goed dat de lust tot lezen je bijna vergaat

Zelden kom je in een roman zó dicht bij de hoofdpersoon als in 'Dat beloof ik'. Beeld Getty Images/iStockphoto

We weten vrij precies hoe ze zich voelt als haar vader weer eens op haar moeder inslaat. Of op haar. We weten hoe haar gruwelijkste ervaringen zich vertalen in een allesoverheersende angst, in zintuigen die continu op scherp staan, ook – of juist – als er heel even geen gevaar dreigt. We weten hoe die fysieke sensaties en de stortvloed aan afschuwelijke prikkels zich als droombeelden in haar onderbewuste dringen. Eén ding weten we niet: haar naam.

Dat beloof ik is het verhaal van de twaalfjarige M. Met dat initiaal moeten we het doen, aangevuld met een paar hints van andere personages over M.’s ‘bijzondere naam’. Het doodgewoonste onderdeel van haar identiteit, zowat het eerste wat je in een ontmoeting prijsgeeft, blijft mysterieus. Alsof Roxane van Iperen haar hoofdpersoon in elk geval nog één geheim gunde, als tegenhanger van de precisie, de volledigheid waarmee ze M.’s intiemste gewaarwordingen blootlegt.

Rijkdom en trefzekerheid

Zelden kom je in een roman zó dicht bij de hoofdpersoon. Zelden maakt een schrijver een leed dat eigenlijk te groot voor woorden is zó tastbaar en invoelbaar.

Van Iperen spaart M. niet, laat staan haar ouders en familie, noch de buitenstaanders en instanties die zich ondanks hun zalvende gepraat niet willen branden aan zo’n geval, zo’n wandelend dossier (dat initiaal is vast ook een verwijzing naar de eindeloze reeks rapporten die er in de loop der jaren over M. en haar gezin geschreven zijn door alle – denk de cynische toon er even zelf bij – hulpverleners).

Maar Van Iperen spaart ook de lezer niet. In zekere zin zit juist de kwaliteit van haar beschrijvingen, de verpletterende rijkdom en trefzekerheid van haar beelden, de leeservaring in de weg. De treurigheid is zó goed getroffen dat de lust tot lezen je bijna vergaat. Soms raak je murwgebeukt door alle stompen in je maag.

Het is niet alleen de heftigheid van M.’s ervaringen, de diepte van de ellende, die Dat beloof ik tot zo’n zwaar boek maakt, maar vooral de eentonigheid. Je snakt vaak naar een beetje lucht in de verstikkende opeenvolging van trauma’s.

Van Iperen had misschien iets meer adempauzes kunnen aanbrengen. Licht en stilte, contrast. Niet zozeer uit mededogen met de kleinzerige lezer, of met de onverwoestbare M., maar juist om de hardste klappen en het prachtige slot langer te laten nazingen.

Dat beloof ik Roxane van Iperen

Thomas Rap, €24,99

384 blz.