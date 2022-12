Recensie: Rosalía in Afas Live, Amsterdam: minimalistisch en verbluffend

Met de videoclip bij het nummer Con Altura haalde ze op YouTube een verbluffende twee miljard views. Zaterdag maakte de Spaanse zangeres Rosalía in Afas Live haar Nederlandse zaaldebuut. Ook dat was verbluffend.

Door je moeder op de motor naar school worden gebracht, hoe cool is dat? De kleine Rosalía Vila Tobella vond het als kind de gewoonste zaak van de wereld zo te worden rondgereden, door de straten van Sant Esteve Sesrovires, een dorp in de buurt van Barcelona.

Nu ze volwassen is, ziet zangeres Rosalía hoe eigenzinnig en onafhankelijk haar ma was. Als eerbetoon aan die moeder – en eigenlijk aan alle vrijgevochten vrouwen – noemde ze haar dit jaar verschenen derde, overal lovend ontvangen album Motomami.

Motomami Tour: minimalistische aanpak

Aan het begin van haar optreden in Afas Live klinkt het gebrul van een motor. Die komt zo op een motorfiets het podium opgereden, lijkt het. Maar nee, de zangeres maakt ‘gewoon’ dansend haar opwachting. Om haar heen acht eveneens dansende mannen.

Rosalía heeft bij haar Motomami Tour gekozen voor een minimalistische aanpak. Van een decor is nauwelijks sprake, er is alleen een fel wit verlicht podium. Een begeleidingsband is er niet, alle muziek komt ingeblikt tot ons. Evengoed is het een spectaculair goed optreden, waarin Rosalía er in krap twee uur wel 31 songs doorheen rost.

Een wereldster in wording, lees en hoor je nogal eens over haar. Maar die wereldster is Rosalía allang, zij het vooral bij Spaanssprekenden. Buiten haar eigen Spanje doet de zangeres het ook meer dan goed in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten (waar in Los Angeles Spaans hard op weg is de eerste taal te worden).

De muziek van Rosalía: opzwepend én ontroerend

In de Afas lijkt zeker de helft van de bezoekers Spaans of in elk geval Spaanstalig. De andere helft hoeft zich zeker niet buitengesloten te voelen. Tussen de nummers door kletst Rosalía er gezellig op los in het Engels, maar het is vooral haar muziek, opzwepend én ontroerend, die voor verbroedering zorgt.

Er zit behoorlijk wat flamenco in Rosalía’s muziek. Ze zingt met van die smartelijke uithalen en doorlopend is er ritmisch handgeklap en wordt er gestampt met voeten, maar ze mengt de muzikale traditie van haar land met bijna futuristisch klinkende R&B. De Porto Ricaanse hiphopvariant reggaeton klinkt ook stevig door.

Het publiek, dat alles woordelijk meezingt, is extatisch. Al helemaal als Rosalía van het podium stapt en zich onder haar fans begeeft. En krijg nou wat, een Nederlandse man gaat daarbij voor zijn vriendin op zijn knieën en vraagt haar ten overstaan van de hele Afas ten huwelijk. Gelukkig, ze zegt ja. Aahhhhh...

Het is een avond van grote emoties. Op de videoschermen is tot achter in de zaal te zien dat bij Rosalía tijdens het zingen van een gevoelige ballad de tranen over haar wangen rollen.

Pop Rosalía

Gehoord: Afas Live, 10/12