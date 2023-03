Recensie Roel van Duijn, ziener in Nederland: Helder portret van een onvermoeibare activist

In het kabouterperscentrum in Athenaeum Boekhandel tijdens het bekendmaken van uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen, juni 1970. Linksboven met baard en bril Roel van Duijn. Beeld Barton van Flymen

Niemand heeft het jarenzestigadagium ‘het persoonlijke is politiek’ meer in praktijk gebracht dan Roel van Duijn (1943). Al vanaf zijn tienerjaren op de Haagse Montessorischool was hij activist in de vredesbeweging, en las hij boeken van de anarchisten Kropotkin, Domela Nieuwenhuis en Bakoenin.

In 1963 verhuisde Van Duijn naar Amsterdam om kunstgeschiedenis te studeren. Hij voelde zich naast politiek activist ook kunstenaar, musicus en schaker en werkte aan zijn Kreativisties Manifest. In 1965 publiceerde hij met enkele anderen een manifest waarin Provo werd aangekondigd. Een paar maanden later verscheen het eerste nummer van een tijdschrift met die naam, die is afgeleid van ‘provoceren’.

Van Duijn, Rob Stolk en Robert Jasper Grootveld gingen helemaal los. De ‘Inleiding tot het provocerend denken’ was van Van Duijn, en in een andere bijdrage viel de term ‘Oranje-klootjesvolk’. Op jolige wijze (maar daar dacht de politie anders over) werd opgeroepen om bommen in de brievenbus van de Binnenlandse Veiligheidsdienst te leggen. Dit geflirt met geweld leidde tot arrestatie van enkele provo’s en inbeslagname van een stencilmachine waarmee Provo werd vermenigvuldigd.

Witte Fietsenplan

Daarna werd het ludieke Witte Fietsenplan gepresenteerd. Door heel Amsterdam zouden witte deelfietsen komen die iedereen gratis kon gebruiken. De benaming was geïnspireerd op stichting Witte Bedjes, die sinterklaascadeautjes voor kinderen in ziekenhuizen verzorgde, in 1946 bedacht door Parooljournalist Henri Knap.

De bekendste actie deed Provo op 10 maart 1966 tijdens de huwelijksviering van prinses Beatrix en prins Claus. De rookbom die in de Raadhuisstraat werd gegooid haalde de wereldpers. Van Duijn werd zo beroemd dat hij alleen nog interviews toestond tegen een betaling van 100 gulden, contant te betalen.

Op de dag dat hij in april 1966 op de voorpagina van The New York Times stond, werd hij vanwege die rookbom gearresteerd. Tijdens zijn detentie las hij het tweede deel van Kropotkins memoires en besloot zich voortaan volledig te wijden aan de revolutie.

De ‘Provolutie’ was hot. Allerlei vreemde vogels sloten zich aan, ook drugsgebruikers. Er ontstonden spanningen, onder meer met de hardliners van de Communistische Partij Nederland die hij onwenselijk vond binnen Provo. Omgekeerd werd Van Duijn niet alleen een mikpunt van spot in De Telegraaf, maar ook in De Waarheid.

Wildemeersch beschrijft hoe Van Duijn de wetten van de politiek verlegde door steeds meer de satire op te zoeken. Doorheen het hele boek noemt de biograaf Van Duijn een visionair. Op bepaalde punten is dat terecht, bijvoorbeeld bij Van Duijns klimaatactivisme. De opwarming van de aarde stelde hij al aan de orde voordat De grenzen aan de groei van de Club van Rome in 1972 verscheen.

Kabouterbeweging

Van Duijn begreep wel dat happenings en pamfletjes de wereld niet zouden veranderen. Provo moest activistisch blijven, maar tegelijkertijd gebruikmaken van de democratische instituties, zoals de gemeenteraad. Hij zat voor Provo en later voor de Kabouterbeweging in de raad.

Hij wilde van Amsterdam een Kabouterstad maken, door privétuinen openbaar te maken en het autogebruik terug te dringen. In de gemeenteraad hield hij een toespraak over kabouter Piggelmee en het tovervisje om te waarschuwen tegen de naderende milieurampen.

Dat werd nog wel geaccepteerd, maar toen de provo’s de Oranjevrijstaat uitriepen – natuurlijk een parodie op de Zuid-Afrikaanse Boerenrepubliek – en een boompje op de Dam plantten, greep de politie in. Het Parool typeerde hem als ‘een idealist op zoek naar een ideaal’. Steeds kwam Van Duijn met nieuwe plannen en nieuwe partijtjes op de proppen, totdat hij in 1974 wethouder werd namens de PPR.

Ondertussen schreef Van Duijn romans en artikelen, en hij had verschillende verhoudingen. Vanaf 1987 had hij een relatie met José Krijnen. Twee jaar later kwam daar een einde aan. Krijnen was zwanger en kon vanaf die tijd ‘de geur van haar partner niet meer verdragen.’ (Wildemeersch noemt dit ‘geen zeldzaam verschijnsel’!?)

Dat verhinderde niet dat Van Duijn de verantwoordelijkheid voor Alisa, het dochtertje, voor een belangrijk deel op zich nam. José Krijnen kreeg baarmoederhalskanker en geloofde dat een macrobiotische behandeling haar beter zou maken. Van Duijn daarentegen zag in hoe gevaarlijk utopisch, blind sektarisch idealisme was. José stierf en Van Duijn werd meer realist.

Liefdesconsulent

De binnenwereld van Roel van Duijn werd niet alleen gekenmerkt door zijn liefdesleven, maar evenzeer door zijn depressies die het gevolg waren van liefdesverdriet. Van Duijn zou Van Duijn niet zijn als hij daar niet iets creatiefs mee deed. Hij begon te werken als liefdesconsulent, met een heuse website (www.liefdesverdriet.info) die nog steeds actief is.

Omdat Van Duijn een gigantisch archief heeft nagelaten ‘koos’ Wildemeersch ‘voor de chronologie als structuur’ en ‘geeft de lezer de ruimte om de feiten zelf te interpreteren’. Dat zijn raadselachtige opmerkingen. Even vreemd is zijn niet-onderbouwde stelling dat Roel van Duijn belangrijker voor de Nederlandse politiek is dan Pim Fortuyn. En ook had Wildemeersch wel wat meer aandacht aan Van Duijns drie romans kunnen besteden.

Maar toch: Een ziener in Nederland schetst een helder portret van de man die al vijfenzestig jaar een onvermoeibare activist is. Tegenwoordig leeft de tachtigjarige Van Duijn half in Amsterdam en half in het Duitse Fulda, samen met zijn nieuwe liefde Dorothee Becker.