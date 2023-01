Recensie Robbie Williams: zanger in topvorm in Ziggo Dome: ‘In juni ben ik weer vet, neem nu je foto’s’

Robbie Williams in de Ziggo Dome. Beeld Paul Bergen

Bij een optreden van Robbie Williams valt veel te lachen. Dat begint al voordat er ook maar een noot is gezongen of gespeeld. Op het nog lege podium staat een standbeeld van de zanger in de pose van De Denker van Rodin. Ja, een groot filosoof die Williams, die zich in openingsnummer Hey Wow Yeah Yeah nog inhoudt, maar meteen daarna in lijflied Let Me Entertain You alles geeft.

Om te kunnen entertainen moet een artiest van zijn publiek houden, zegt hij. Verwijzend naar zijn ooit zo wilde seksleven: “In de jaren negentig probeerde ik van ieder van jullie afzonderlijk te houden.” Meteen er achteraan tegen een vrouw op de eerste rij: “Hee, jou ken ik nog uit die tijd.”

Tegenwoordig leidt hij een voorbeeldig leven. Tegen de vijftig loopt hij. De drank en de drugs zijn al lang afgezworen, dat promiscue seksleven ook. Hij is al zeventien jaar getrouwd en heeft vier kinderen. Grote singlehits scoort hij al een hele tijd niet meer, maar hij is nog altijd een superster die in Nederland moeiteloos drie keer de Ziggo Dome vult en later dit jaar ook nog eens een van de hoofdacts op Pinkpop is.

Grappen en grollen

Met zijn XXV Tour viert Williams zijn 25-jarig jubileum als soloartiest. Dat is hij inmiddels al 27 jaar, maar het zal duidelijk zijn waarom de tournee eerder werd afgeblazen. Bij het eerste van zijn Ziggo-optredens is de sfeer zaterdagavond ronduit feestelijk. Hij heeft er zin, wij hebben er zin in.

En ongelooflijk, wat kan die man gezellig ouwehoeren. Aan elk liedje gaat een verhaal vooraf waarin hij terugkijkt op zijn turbulente leven en carrière. Dat gaat gepaard met heel veel grappen en grollen, maar hij staat ook uitgebreid stil bij de ernstige geestelijke problemen die hij onderweg had. “I was fucking mentally ill before it was cool.”

Hij ziet er goed uit, vindt hij ook zelf. Over zijn afgetrainde lijf: “In juni ben ik weer vet, dus neem nu je foto’s.” Hij gaat gekleed in een glittergewaad en draagt het (grijze) haar in een kapsel dat het midden houdt tussen een hanenkam en een matje (hanenmatje?)

Hits en covers

Maar belangrijker: hij klinkt ook goed. De door een elfkoppige band begeleide en ook nog eens door een grote groep danseressen omgeven Williams is als zanger in topvorm. Hij zingt al zijn hits (en dat zijn er veel), maar gooit er ook wat covers tegenaan. Hij klinkt als een volleerde soulzanger in sixtiesklassieker Land of 1000 Dances en komt ook goed weg in zijn uitvoering van Oasis’ Don’t Look Back In Anger.

Hij zingt zelfs twee nummers van Take That, de boyband waarmee zijn carrière begon. We kijken met Williams ook naar een videoclip uit die tijd. ‘Homoporno’, zegt hij over het filmpje bij Take That-debuutsingle Do What You Like. Hij laat het stilzetten bij een beeld van een blote kont, zíjn kont. “Ik was ze-ven-tien!”

Nu komt het, denk je even, een smartelijk verhaal over hoe hij werd uitgebuit in die tijd, maar nee, hij zegt: “En ik vond het geweldig!”