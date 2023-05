Recensie: Raaf moet zelf maar uitzoeken hoe het zit op de troosteloze camping in de herfst

Illustratie uit ‘Het kleine heelal’ van Annejan Mieras. Beeld Evelien Jagtman

Raafs vader heeft last van ‘goede voornemens en foute vrienden.’ Het is de reden dat Raaf en haar moeder halsoverkop verhuizen naar een krakkemikkige stacaravan op camping Het kleine heelal. Niet dat Raafs moeder dat met zoveel woorden zegt. Ze praat in ‘losse flodders’ en geeft een amper zichtbare lekkage in hun appartement als oorzaak voor hun vertrek.

Maar haar vader dan, houdt Raaf vol. Waarom gaat die niet mee? Die heeft oponthoud, aldus haar moeder. En van oponthoud weet je nooit wanneer het ophoudt.

Het cryptische gesprek is typerend voor Het kleine heelal, het nieuwe kinderboek van Annejan Mieras, waarin veel wordt gepraat maar weinig gezegd. Niet door Raafs moeder, die druk is met haar baan in de thuiszorg en de eindjes aan elkaar knopen. Niet door Nicolaas, de zoon van de campingbaas die liever met zijn neus in een boek over het universum zit dan dat hij met Raaf praat. Dus praat Raaf zelf maar, om grip te houden op haar leven dat plotseling weinig houvast biedt. Behalve de stacaravan en haar verdwenen vader is ze ook nog geschorst van school. Dan is een verlaten camping in de herfst wel érg troosteloos.

Nieuwe deukjes

Mieras schreef eerder het met een Vlag en Wimpel bekroonde Homme en het noodgeval, waarin het de jonge hoofdpersonen ook nogal tegenzit. Haar volwassenen bieden liefdevolle, maar wankele kaders waarbinnen kinderen zelf moeten uitzoeken hoe ze zich redden.

Raaf doet dat door stug door te vragen over alles wat ze niet begrijpt. Dat de lezer de antwoorden eerder ziet aankomen dan zij, maakt dit nieuwe boek net iets minder verrassend dan Homme en het noodgeval. Wat overigens niets afdoet aan Mieras’ prettig nuchtere verteltoon, haar laconieke gevoel voor humor en haar talent groot drama te verpakken in kleine, spitsvondige dialogen.

Al laten de antwoorden op zich wachten, Raaf krijgt ze wel. Over haar vader én over Nicolaas. Die antwoorden leveren haar nieuwe deukjes op, maar maken haar ook sterker. ‘Het zit niemand altijd mee’, is de boodschap van dit empathische verhaal, ‘het gaat erom dat je er wat van maakt’.