Recensie | Pusha T in Paradiso: cokerapveteraan zweept met gemak breed scala aan fans op

Al nadert Pusha T inmiddels de vijftig, hij blijft schaven aan zijn reputatie als meedogenloze drugsbaron annex rapper. Beeld Getty Images

Een halfuur nadat zijn naam, afgebeeld in cokelijnen, verschijnt op grote videoschermen, betreedt Pusha T het podium. Triomfantelijk knikkend kijkt hij de zaal in. Veel dertigplussers, maar ook vaders met dochters, en zelfs wat tieners. Artiest en publiek hebben er zin in.

Wat volgt is een klassieke hiphopshow zonder veel opsmuk. Er zijn schermen met tekstprojecties en er is een energieke dj. Voor de rest gaat alle aandacht naar de man en zijn raps.

Bij een mindere artiest zou de eentonigheid op de loer liggen. Maar Pusha is niet alleen een begaafd woordkunstenaar, hij is ook een indrukwekkende podiumverschijning. Zijn stijl is expressief maar niet overdreven uitbundig: hij bijt zijn raps de zaal in en zet zijn woorden kracht bij met een schmierende mimiek en beeldende lichaamstaal.

Rauwe drill

De setlist weerspiegelt Pusha’s complete rapleven, dat ruim twee decennia beslaat. Al nadert hij inmiddels de vijftig, hij blijft schaven aan zijn reputatie als meedogenloze drugsbaron annex rapper. De show start met nummers van Pusha’s twee meest recente platen, die uitkwamen op het label van Kanye West.

Op het gedempte Infrared ontleedt Pusha zijn opponenten met een demonische glimlach. Met de rinkelende pianotonen van Diet Coke verandert de zaal in een zee van ritmisch knikkende koppen. Op de achtergrond spelen zwart-witbeelden van Amerikaanse achterbuurten uit de jaren tachtig, de crack era.

Dan is er ruimte voor vroeger werk, zoals het pompende Grindin’, uit Pusha’s begintijd, toen hij met oudere broer No Malice het duo Clipse vormde. Vervolgens speelt Pusha zijn jokers uit met het pompende Mercy, het industriële gestuiter van Move That Dope en de rauwe drill van Don’t Like.1. De bas beukt tegen het borstbeen, jonkies werpen zich in de moshpit.

Pusha’s catalogus spreekt voor zich en heeft genoeg reikwijdte om een breed scala aan rapfans aan te spreken. Hij heeft de souplesse van een veteraan maar leunt geen moment achterover. Het gemak waarmee hij een ruim uur volrapt is weinigen van zijn Amerikaanse collega’s, die geregeld terugvallen op achtergrondvocalen, gegeven. Geen lettergreep wordt gemist, geen handgebaar is overbodig. Het muzikale spul dat Pusha T biedt is nog altijd van pure kwaliteit.