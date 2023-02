Recensie Plundering: Antjie Krog dicht opnieuw recht het hart in

Johannesburg, Zuid-Afrika. Dat niet alleen de vertalingen maar ook de oorspronkelijke gedichten van Antjie Krog zijn opgenomen in de bundel is belangrijk, omdat haar poëzie draait om taal en klank. Beeld Getty Images

De bundel opent met een droeve observatie: ‘Het komt niet meer naar me toe/ het geluid/ het geluid van een gedicht/ komt niet meer naar me toe.’ De lyrische ik realiseert zich dat ze niet het eeuwig leven heeft: ‘Een afscheidnemende wereld is het enige dat priemt/ tussen al die opgetaste woorden// ach, mijn verspilde taal en afgrondvers.’ Krog besluit het lange gedicht met de regels: ‘Vroeger was ik een met hen die brandden/ als mijn stem de boodschap nu dwingend wil laten horen/ siddert ze akelig klef van compassie en vergiffenis’.

De toon is gezet. De dichter of de lyrische ik voelt hoe de ouderdom haar beïnvloedt: het lichaam takelt af, soms is ze een woord kwijt, de liefde is vooral een herinnerde liefde. In Wanneer ik bij je ben zit de ‘ik’ met haar geliefde in de woonkamer. Op de radio is een liefdesliedje van John Gary te horen, en daar zitten ze: ‘Zo banaal beneveld/ twee slippendragers van verdriet// het is voorbij die tijd is voor ons voorgoed voorbij (...) onze verharde harten/ onze vervallen huid/ onze gevoelsarme gedachten.’ Alleen het ‘sporadische grijpen/naar vervlogen herinneringen’ resteert.

In de fuik van mijn huid

Krog dicht over de plek die ze inneemt in de wereld en die de wereld inneemt in haar. Terugkerende thema’s zijn familie, Zuid-Afrika, wit-zijn. In (Werk in uitvoering) een meerstemmige tekst: pogingen om de witte blik aan mezelf uit te leggen onderzoekt Krog wat die betekent aan de hand van verschillende ‘stemmen’.

‘Ik zit in de fuik van mijn huid mijn huid is geconfisqueerd/ verminkt door de Zwarte Blik’, zegt een stem. Een ander: ‘De Witte Blik die net doet/ alsof hij zijn eigen handelen ongedaan maakt... / zoals je een shirt uittrekt.’ Een oplossing lijkt niet voorhanden. Er zijn alleen die blikken die elkaar veroordelen.

De prachtige Nederlandse vertalingen van vaste vertalers Robert Dorsman en Jan van der Haar zijn naast Afrikaanse gedichten opgenomen. Dat de oorspronkelijke gedichten ook zijn opgenomen is belangrijk, omdat haar poëzie draait om taal en klank.

Het wemelt van de binnenrijm en alliteraties (‘bibberen bloedschandig de granaten’) en zelfbedachte woorden (‘dit lijf is ons enige, ons zacht-Geërfde, ons Oppigste Moment’). Bovendien lijkt het Afrikaans te verdwijnen (de taal legt het af tegen het Engels), dus is het ook een poging het Afrikaans te bewaren en te vieren.

Plundering mag dan binnen het oeuvre van Krog geen uitzonderlijke of vernieuwende bundel zijn, het werk heeft niets aan kracht ingeboet (zoals de dichter vreest). Er staat altijd wat op het spel in haar poëzie. Krog dicht recht het hart in. Ze besluit daadkrachtig: ‘Ik vijzel taal zoals ik wil/dus fok jullie’.

Antjie Krog.