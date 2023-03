Recensie: Pieter Derks weet in Uit het niets eindelijk, eíndelijk te verontrusten

Hoe loopt het af met een samenleving die problemen niet oplost, maar gewoon de beeldvorming verandert? Pieter Derks is in Uit het niets behoorlijk somber. En beter dan ooit.

Aan een scherpe blik heeft het Pieter Derks nooit ontbroken. Toch waren zijn observaties in het verleden doorgaans eerder vermakelijk dan beklijvend. Je liep de zaal uit met een trommel vol moppen die wel ergens over gingen, maar weinig zeggingskracht hadden.

Uit het niets is andere koek. Dat komt vooral door de centrale stelling, die in allerlei gedaantes terugkeert: we leven in een maatschappij die bergen stront als traktatie verkoopt door ze in glimmend papier te verpakken. Die problemen niet oplost, maar er mooie verhalen omheen verzint. In de beeldvorming lijkt er dan weinig aan de hand, terwijl de fundering onder onze voeten wegrot. Hoe langer we problemen negeren, hoe moeilijker het immers wordt om échte oplossingen te verzinnen.

Bureaucratisch gewauwel

Daarmee grijpt Derks de tijdgeest genadeloos bij de strot. Hij geeft bovendien uitstekende voorbeelden. Het idyllische, verlaten boshuisje dat hij huurde bleek in werkelijkheid net buiten de bebouwde kom te staan. Dat kun je nog weglachen. Zorgelijker al is een beleidsnota vol bureaucratisch gewauwel dat ambtenaren aan het werk houdt, maar burgers alleen verwart. En wat te denken van écht grote thema’s, zoals het klimaat?

Derks, bijna 40 inmiddels, blijft de ideale schoonzoon. Hij zal vermoedelijk nooit een ontregelaar worden. Toch weet de cabaretier met Uit het niets eindelijk, eíndelijk te verontrusten. Hij vertelt zijn verhalen met humor, maar waakt voor te veel relativering.

Niet alles komt aan. Zijn liedjes zijn hit and miss en je kunt Derks ook moeilijk een groot zanger noemen. Het was wel een slimme keuze om eens drie muzikanten mee te nemen. Ze verlenen de voorstelling dynamiek en grandeur. Plots staat er een echte meneer op het podium.