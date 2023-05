Recensie: Pianist Krystian Zimerman is absoluut soeverein als het om Chopin gaat

Krystian Zimerman, een van de beste pianisten op aarde, speelde maandagavond in het Concertgebouw gepassioneerde dansen van Bach en Chopin. Hij had er zijn eigen vleugel voor mee naar Nederland genomen.

Eigen bus, eigen vleugel, eigen stemmer: Krystian Zimerman lijkt niets aan het toeval over te laten. In Amsterdam speelde hij op de Steinway die hij thuis al volledig in gereedheid had gebracht om het geplande recital te kunnen geven. Een rigide pianist? Absoluut niet, wel een van de beste op aarde. De rij fans na afloop voor de solistenkamer sprak boekdelen.

‘Tijdens dit concert is het nadrukkelijk niet toegestaan foto’s, video’s of geluidsopnamen te maken,’ meldde de website van het Concertgebouw, in de zaal werd de mededeling herhaald. Doe je dat wel, dan stapt de pianist van dienst op. Dat is begrijpelijk en vooral, als het zover mocht komen, vreselijk zonde. Het verzoek luidde: telefoons uit graag.

Choreografie van de handen

Desondanks ging er toch hier en daar een mobiel af. Het geluid daarvan beantwoordde de 66-jarige Poolse musicus met een extra stevig aangezet akkoord. Bach kon het hebben. Zimerman maakte van de Eerste en de Tweede partita een reeks gepassioneerde dansen, waarbij de handen een eigen choreografie volgden.

Elegant landden de vingers van rechts op de toetsen, na een licht verende val van de hele hand. Als links even rust had dirigeerde Zimerman zichzelf, alsof hij de noten in de juiste richting wilde sturen. Als luisteraar liet hij je steeds iets nieuws ontdekken. Dat baslijntje? Nooit eerder waargenomen. Soms zette hij opeens een felle spot op een melodie. En toch stond Zimermans Bach niet op scherp, en kwam hij zelfs gezocht over.

Jazztinten

Ingetogener verging het hem bij Szymanowsky, een van zijn landgenoten voor wie Zimerman graag een lans breekt. Een slimme selectie uit zijn laatste cd, gewijd aan deze componist, bevond zich onder de bladmuziek waarmee de pianist de artiestentrap afkwam. Zimerman koos een aantal dromerig uitgevoerde preludes, en ook mazurka’s met jazztinten die hij uitbuitte in speelse timing.

Dan het onbetwiste hoogtepunt: absoluut soeverein is Krystian Zimerman als het om Chopin gaat. De Derde sonate was één grote liefdesverklaring aan de muziek, zijn instrument, alles. Drie delen lang was je in de ban van verinnerlijkte expressie, gevolgd door een slot waarvan je nauwelijks bijkwam. De virtuositeit staat bij deze pianist in dienst van beschaafd spel, spel om zo’n grootse sonate te vieren.