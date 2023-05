Recensie: Philippe Elan kleurt zijn chansons op verschillende manieren in

Beeld -

Fransman Philippe Elan, wonend in Amsterdam, is een fervent vertolker van het Franse chanson. Op zijn recente album Enfer et Paradis omarmt hij alle mogelijkheden van het genre.

Het album opent met het getokkel van een gitaar, maar vergis je niet: Elan wordt niet alleen begeleid door akoestische snaarinstrumenten maar ook door elektrische gitaar en percussie. Het is een nieuwe ervaring voor de zanger, die zeer goed uitpakt.

Franse vertalingen

Het chanson staat nog steeds centraal, maar wordt op verschillende manieren ingekleurd. De luisteraar wordt verrast met korte elektrische gitaarsolo’s, popachtige ritmes en Franse vertalingen van bestaande folk- en popnummers, zoals Willie Nelsons He Was A Friend Of Mine (Il était mon ami). Daarnaast vulde Elan de selectie aan met twee eigen nummers, waaronder het bijzonder fraaie titelnummer, en zowel een Engels- als Nederlandstalig nummer.

Elans warme, zijdezachte stem houdt moeiteloos het authentieke geluid van het chanson in stand, waardoor de verschillende muzikale invloeden vrij zijn om speels om hem heen te dartelen zonder afbreuk te doen aan het genre. Het album is ideaal om nostalgisch bij weg te dromen zonder te verdrinken in melancholie: de sfeer blijft overwegend licht. Een geslaagde heruitvinding van het genre.

