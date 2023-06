Recensie Penthesilea: Eline Arbo maakt van een tragedie uit 1808 een sexy én toxische parel

Regisseur Eline Arbo verbeeldt met haar adaptatie van Heinrich von Kleists Penthesilea oerkracht en liefde, maar ook wantrouwen en macht.

Morsdood ligt hij aan haar voeten. Bloed kleeft aan beider lijf en ledematen, gutst uit al zijn openingen. Amazonekoningin Penthesilea, overmand door krankzinnigheid, heeft de Griekse legeraanvoerder Achilles omgelegd. Kan ze zichzelf nog in de ogen kijken?

Het is een van de sleutelscènes uit Penthesilea, Eline Arbo’s Nederlandse adaptatie van de gelijknamige Duitse tragedie uit 1808 door Heinrich von Kleist.

Existentiële crisis

Toneelschrijver en dichter Von Kleist (1777-1811), een getroebleerde ziel, raakte na het lezen van Immanuel Kants werken verwikkeld in een existentiële crisis en stopte met studeren. In 1806, toen Pruisen werd bedreigd door Frankrijk, namen de Fransen hem gevangen op verdenking van spionage. Gedurende zijn gevangenschap werkte hij aan Penthesilea.

Het personage van Penthesilea, dat al werd aangehaald in de Ilias van Homerus omstreeks 800 voor Christus, vertelt over Amazonekoningin Penthesilea en de Griekse legeraanvoerder Achilles tijdens de Trojaanse oorlog. Ze raken verzot op elkaar, ofschoon beiden de wetten van hun respectieve samenlevingen overtreden.

Het stuk onthult onder meer de internalisering van normen en culturele waarden en de rol van genderfluïditeit. Beeld Fabian Calis

De liefde leidt tot een gewelddadige confrontatie tussen matriarchale en patriarchale culturen, die tragisch afloopt. Kort na het voltooien van Penthesilea pleegde Von Kleist zelfmoord met zijn minnares. Hij werd vierendertig.

Genderfluïditeit

Ensembleregisseur Arbo, tevens artistiek directeur van het ITA vanaf 1 september, geeft een nieuwe draai aan dit verhaal, waarin de liefde als strijdperk ijzersterk wordt uitgediept. Niet alleen zijn machtsstrijd en overgave tegenover elkaar geplaatst, ook ernst en humor, uitdaging en fragiliteit.

Het stuk met dramaturgie van Bart Van den Eynde legt goed bloot hoe je kunt spelen met gender en dat onuitgesproken verlangens, wanneer ze worden gedeeld, tot verfrissend nieuwe dynamieken leiden. Is het mogelijk om patronen te doorbreken en gelijkheid te bereiken? Absoluut, als het aan deze bezetting ligt.

In een dynamische spelregie schittert de negenkoppige cast van begin tot eind. Kort na aanvang laat Arbo haar spelers het verhaal opdienen als alwetende vertellers (actrice Marieke Heebink speelt de vlijmscherpe hogepriesteres van de Amazonen) en vervolgens schakelen naar vlammende monologen en dialogen.

Het gezamenlijke gezang dat de groep inzet, doet je nekharen recht overeind staan. Eefje Paddenburg in de rol van Griekse legeraanvoerder zingt loepzuiver, met een stemgeluid zo hoog dat het ieder eventueel meegesmokkeld glas in de zaal doet versplinteren.

Geile kikkers

Hoofdrolspelers Ilke Paddenburg (Penthesilea) en Jesse Mensah (Achilles) hitsen het publiek op vanaf de eerste seconde; het knispert tussen die twee. Zowel tijdens de bloederige strijdscènes als in een kitscherig bad vol rozenblaadjes (Pascal Leboucq nam de scenografie op zich).

Hevig glijdt het duo op en van elkaar af als geile kikkers, seksend in dikke slierten baarmoederachtig slijm. Of is het zaad, klaar om nieuw leven te verwekken?

Het rauwe kostuumontwerp door Alva Brosten, dat zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid weerspiegelt, geeft het gezelschap op gezette tijden rockband-allure. De muziek door Thijs van Vuure is krachtig en teder tegelijk.

Alle acteurs zijn ineens ook muzikant – gaan tekeer op toetsen, snaren en percussie. Vooral actrice Maria Kraakman beukt het drumstel voortreffelijk aan flarden.

In de laatste minuten zien we het voltallige gezelschap in een ongenaakbare opstelling, zij aan zij dicht bij de rand van de bühne. Ze verbeelden oerkracht en liefde, maar ook wantrouwen en macht. Dat maakt Penthesilea tot een parel omklemd door een oester: sexy om in te verzinken, maar verdomd toxisch wanneer je jezelf er niet tijdig uit wakker schudt.