Recensie Pelosi in the House: De bestorming van het Capitool door de ogen van Nancy Pelosi

Paul, de man van Nancy Pelosi, maakt op politieke feestjes van zijn echtgenote (die voorzitter is van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden) graag hetzelfde grapje tegen genodigden: ‘Zeg, ik hoor dat Paul Pelosi er ook is vandaag.’ De glazige blikken die volgen zijn zijn kleine genoegens op de bijeenkomsten waar hij een anonieme bijfiguur is.

De ontboezeming is een zeldzame persoonlijke noot in de documentaire Pelosi in the House. Enige andere uitzondering is een scène waarin Nancy Pelosi – pyjama om de schouders en pantoffels aan de voeten – vanaf de huiskamersofa belt over de mogelijkheden om President Trump af te zetten. Op een stoel ernaast is ook haar man aan de telefoon. Hij overlegt met de conciërge over het vervangen van een slot op het tuinhek.

Hoe Paul Pelosi – de twee zijn ruim een halve eeuw samen – zich voelt onder die rolverdeling blijft onduidelijk, omdat de documentaire een strikte scheiding tussen werk en privé aanhoudt. Dat is opmerkelijk omdat de maakster Alexandra Pelosi is, een ervaren televisiemaakster én inderdaad de dochter van de twee.

Dat laatste komt de neutraliteit van de film uiteraard niet ten goede. Van meet af aan is duidelijk dat Alexandra, gehuwd met de Nederlandse journalist Michiel Vos, grote bewondering voor het werk van haar onderwerp heeft.

“Je bent niet te doorgronden,” zegt ze halverwege film tegen haar moeder, die de neiging heeft te allen tijde in politieke statements te praten. Haar dochter zal ook geen poging meer doen om de drijfveren achter die ronkende quotes te zoeken. Pelosi wordt zo teruggebracht tot een stemmentellende beroepspolitica die chronisch haast heeft.

Huiveringwekkend

Dat nadeel wordt echter meer dan in balans gehouden door de voordelen: Alexandra had met haar camera vrijwel onbeperkt toegang tot Pelosi, die in de herfst van haar loopbaan – ze kondigde onlangs op 82-jarige leeftijd haar vertrek aan – tot haar grootste impact kwam als strenge tegenhanger van brulboei Donald Trump.

Omdat Alexandra de vroege carrière van haar moeder – Nancy beviel als twintiger in zes jaar van vijf kinderen, werd in 1987 voor het eerst gekozen in het Huis van Afgevaardigden en in 2006 als eerste vrouwelijke voorzitter van het Congres – vrijwel onbesproken laat, ontpopt Pelosi in the House zich als een essentieel document voor de geschiedschrijving van het laatste turbulente decennium van de Amerikaanse politiek.

We zien vanuit de machinekamer van de Democratische Partij hoe de hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel, beter bekend als Obamacare, in 2010 door het Huis wordt geloodst.

Het laatste half uur wordt ingeruimd voor de 6de januari van 2021, als het Capitool wordt bestormd door Trumpaanhangers. De beelden van binnenuit zijn huiveringwekkend. In de werkkamer waarin Pelosi ’s ochtends nog zegt ‘te bidden dat het Amerikaanse volk vandaag het licht ziet’, worden ’s middags haar persoonlijke eigendommen bezoedeld.

Pelosi is dan al meegevoerd naar een veilige locatie, waarvandaan ze permanent belt met iedere denkbare politicus die voor militaire hulp kan zorgen. Met de beëdiging van Joe Biden is het duidelijk: Pelosi’s missie is volbracht.