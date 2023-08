Recensie Painkiller: En wéér is er een serie over de praktijken van farmafamilie Sackler, die Amerika verslaafd maakte aan pijnstillers

Na Dopesick is Painkiller de tweede dramaserie over de opiatenverslaving in de VS en de meer dan dubieuze rol van de Sacklerfamilie in deze crisis.

De zesdelige Netflixserie Painkiller, over de maatschappelijke gevolgen van het wijdverbreide gebruik van de uitermate verslavende pijnstiller OxyContin, volgt een aantal personages wier levens op verschillende wijzen verbonden zijn met de (legale) drug.

Allereerst Richard Sackler (Matthew Broderick), een gewetenloze telg uit de Sacklerfamilie, die louter winst als oogmerk heeft wanneer hij met zijn farmaceutische firma Purdue het middel OxyContin op de markt brengt. Daarnaast Edie Flowers (Uzo Aduba), een onderzoeker van het Openbaar Ministerie die uit alle macht bewijzen probeert te vinden om Purdue en Sackler aan te kunnen klagen.

Voorts all American guy Glen Kryger (Taylor Kitsch), een hardwerkende huisvader die na een ongeluk verslaafd raakt aan de pijnstiller. En ten slotte de jonge en naïeve Shannon Schaeffer (West Duchovny) die wordt klaargestoomd om OxyContin bij artsen te promoten, desnoods door haar charme te gebruiken.

Echte nabestaanden

Mocht deze opzet u bekend voorkomen, dan kan dat kloppen: vrijwel dezelfde structuur werd twee jaar geleden in de Disney+-serie Dopesick gebruikt om de praktijken rond OxyContin aan te klagen. Het onderwerp is belangrijk genoeg om nogmaals aan te kaarten, wat vorig jaar ook gebeurde in de documentaire All the Beauty and the Bloodshed, over de schoonwaspraktijken van de Sacklers in de kunstwereld.

Helaas is Painkiller dramatisch minder sterk dan het soberder Dopesick, maar voor wie die eerdere serie niet heeft gezien blijft Painkiller een ijzingwekkend relaas over de Amerikaanse opiatencrisis, temeer daar elke aflevering opent met het persoonlijke verhaal van nabestaanden van échte slachtoffers van OxyContin. Dat is elke keer aangrijpend en urgent.