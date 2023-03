Recensie: Opportunisme als levenskunst in Het mysterie van Mrs Indonesia

Wat opvalt is de lichtvoetigheid waarmee de dramatische gebeurtenissen worden beschreven in Het mysterie van Mrs Indonesia van Y.B. Mangunwijaya. Juist die onderscheidt deze roman van wat we doorgaans in Nederlandse boeken lezen over Indonesië.

Wat weten wij weinig van de literatuur uit Indonesië, dat drieënhalve eeuw ons wingewest was! O, menigeen kent Max Havelaar, De stille kracht, Oeroeg, maar hoe de inwoners van het land zelf hun leven en geschiedenis literair vormgaven dringt nauwelijks tot ons door.

Alleen toen in de jaren negentig Pramoedya Ananta Toer enige tijd gold als kandidaat voor de Nobelprijs lazen veel Nederlanders zijn tetralogie Aarde der mensen, het levensverhaal van de Javaan Minke en de strijd voor onafhankelijkheid. Ik interviewde de schrijver in Djakarta en hij bleek het Nederlands, althans passief, nog altijd machtig. Maar die vier boeken vond ik moeilijk te lezen, ze sloten slecht aan bij onze literaire smaak.

En nu is er dan Y.B. Mangunwijaya (1929-1999) met Het mysterie van Mrs Indonesia. Het boek kwam al in 1991 uit en is nu pas in het Nederlands vertaald. De vertaler, Cara Ella Bouwman, noemt het een ‘hilarische en scherpe allegorie vanuit een humanistisch mensbeeld als aanklacht tegen oorlog en geweld’ en dat is geen woord teveel gezegd, al is dat laatste wat te zwaar aangezet.

Opportunisme als levenskunst

Wat opvalt is eerder de lichtvoetigheid waarmee de dramatische, vaak overdramatische, gebeurtenissen worden beschreven en juist die onderscheidt deze roman van wat we doorgaans in Nederlandse boeken lezen.

De vader van de hoofdpersoon bijvoorbeeld, bijgenaamd Obrus, voor ‘overste’ of sergeant-majoor, heeft eerst in het koloniale leger gediend, het KNIL, is daarna als ‘heiho’ ingelijfd bij het Japanse bezettingsleger om ten slotte miraculeus te belanden bij de Indonesische strijdmacht tegen de Hollanders, zodat hij nog sterft als een verzetsheld, tevens echtgenoot van een verkoopster van cassavekoekjes.

Zo’n loopbaan zou in een Nederlandse roman al gauw aanleiding zijn tot zware morele afwegingen over dubieuze keuzen, maar hier niet: Obrus’ carrière wordt gepresenteerd als een verhaal van je er doorheen slaan, er het beste van maken. Opportunisme als levenskunst.

Magische rol voor microfoon

De echte hoofdpersoon van het boek is Obrus’ dochter, de jongste van een tweeling, door de schrijver onder vele namen gepresenteerd zonder dat je ooit de draad kwijt raakt. Zij komt via een tante als ‘wasmeisje’ terecht in het huis aan Pagensaan Timurweg 56, waar Soekarno (die zij bewondert) op 17 augustus de onafhankelijkheid uitroept via een microfoon, die in het verhaal een magische rol vervult.

De microfoon zal Iin (Su)Linda op haar levenspad raad geven en troosten. Zij sluit zich aan bij de bevrijdingsstrijd, maar wordt door Hollandse soldaten gevangen genomen en verkracht, een gebeurtenis die haar leven tekent. Maar ze herrijst glorieus en wordt als callgirl, zakenvrouw en intrigante de machtigste en vooral rijkste vrouw van Indonesië. Haar derde voornaam, Pertiwi, is een andere naam voor het land: zij is Mrs Indonesia.

Chauffeur van Suharto

Mangunwijaya nam zelf deel aan de bevrijdingsstrijd, als chauffeur van de latere generaal en president Soeharto en heeft zijn boek vermoedelijk inderdaad bedoeld als allegorie voor de ontwikkeling van Indonesië: van het sobere idealisme uit de tijd van de revolutie naar de wereldse flair, de macht en de toenemende corruptie in de decennia erna.

De roman eindigt treurig als Linda moet aanzien hoe door haar eigen toedoen een idyllische vallei van sawa’s en dessa’s (waar haar tweelingbroer boer is) vernietigd wordt om er een enorm Disneyland van te maken.

Maar die treurnis wordt volkomen overspoeld door de sprankelende, wervelende stijl van de schrijver, de trant van een verteller die maar niet op kan houden te vertellen en nagenoeg over zijn woorden struikelt. Soms kan de overdaad de lezer te veel worden. Dan legt hij het boek misschien even weg maar het is onweerstaanbaar tot het einde.