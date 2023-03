Recensie: opnieuw serveert Lana Del Rey een album vol bloedmooie, verstilde popsongs

Lana del Rey slaat ook nieuwe wegen in, maar die zijn niet allemaal even geslaagd. Beeld Justin Higuchi

Tournees zijn niet de favoriete bezigheid van Lana Del Rey. Sinds haar doorbraak in 2011 met het fenomenaal verveelde Video Games trad ze pas twee keer in ons land op. Eerst in de bovenzaal van Paradiso (2011), twee jaar later in de Heineken Music Hall. Inmiddels is haar status zo gegroeid dat de Ziggo Dome ongetwijfeld al veel te klein is, maar Del Rey heeft vooralsnog geen plannen om de oceaan over te steken.

Liever maakt ze nieuwe albums. En dat gaat in een immense frequentie. In augustus 2019 verscheen Norman Fucking Rockwell!, waarop de 37-jarige Del Rey (echte naam: Elizabeth Grant) er voor het eerst in slaagde haar kwaliteiten – bijtende poëtische teksten en lome, mysterieuze vocalen – in volledige harmonie met elkaar te brengen. De plaat spotte met zijn songs, die soms tien minuten beliepen, met alle popwetten, maar ontpopte zich tot een glorieuze doorstart van haar carrière. In Nederland kozen critici het werk tot beste album van het jaar.

Preek

Del Rey volgde haar hit al begin 2021 op met Chemtrails over the Country Club en Blue Banisters, dat later in hetzelfde jaar verscheen. Opnieuw platen van hoog niveau. Een conclusie die ook voor het afgelopen week verschenen Did You Know That There’s a Tunnel under Ocean Blvd geldt.

Opnieuw serveert Del Rey een aantal bloedmooie, verstilde popsongs. Het titelnummer en de fluisterballade Fingertips behoren zelfs tot haar beste werk. De uiterst summiere instrumentatie vestigt maximale aandacht op Del Reys stem en de tekst, die dit keer niet zozeer de maatschappij als wel haar persoonlijke leven lijkt te becommentariëren. Zo bijt ze haar moeder op Fingertips toe: What kind of mother was she to say I’d end up in institutions?

Nieuwe wegen

Het is muzikaal vintage Del Rey, maar de zangeres slaat ook nieuwe wegen in. Goed voor de afwisseling, maar toch niet allemaal even geslaagd. A&W begint met, herkenbaar, duister pianospel, maar wordt daarna gekaapt door een monotone r&b-beat. Vervolgens is er plots ruimte voor een ruime flard van een preek van dominee Judah Smith.

Gelukkig is daar op het einde van het album nog Let the Light in, waarop Del Rey opnieuw samenwerkt met folkgrootheid Father John Misty. De twee stemmen stuwen elkaar naar een ingetogen hoogtepunt van een opnieuw sprookjesachtig mooi album.