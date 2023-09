Recensie: Op Santiago rapt Russ alsof de luisteraar zijn psycholoog is

De Amerikaanse rapper Russ tijdens een optreden in São Paulo, Brazilië. Beeld Mauricio Santana/Getty Images

Wanneer een artiest zijn plaat aankondigt als ‘meest persoonlijke album tot nu toe’ valt zoiets vaak met een korreltje zout te nemen. In veel gevallen is het de marketingafdeling van een label die zoiets bedenkt, want persoonlijk drama verkoopt goed.

Afgelopen juni kondigde de Amerikaanse rapper Russ (30) op Instagram zijn nieuwe album Santiago aan, dat deze maand verscheen. Hij benadrukte hoe diep hij in zichzelf heeft gegraven en noemde zijn vierde soloplaat zijn ‘innerlijke reis naar zelfliefde’.

Tijdens het beluisteren van Santiago valt al snel te concluderen dat er aan de aankondiging van Russ geen woord gelogen was en dat hij écht diep is gegaan. Vanaf het begin is ieder nummer introspectief en lijkt hij al zijn twijfels en angsten op tafel te leggen.

Hardop afvragen

Het wordt nog sterker als Russ zich hardop dingen begint af te vragen, alsof de luisteraar zijn psycholoog is.

Zo rapt hij op Fraud: “Who am I if I’m unsure? Who am I if I have doubts? / Who am I if I cancel this tour, ’cause I need more time to figure this out?”

Heel ingewikkeld worden de teksten niet, maar misschien is dat ook juist wat er zo goed aan is. Door het eenvoudig te houden, heeft Russ met Santiago de kern in zichzelf weten aan te raken.

Hiphop Russ

Santiago

(Diemon)