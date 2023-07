Recensie: Op het debuutproject van Reanny zegeviert de nieuwe generatie vrouwelijke rappers

Beeld -

Veel is er nog niet over Reanny bekend: ze nam haar eerste liedje op in de studio van Ocho & Ibs in Zuidoost, waar ze zelf ook vandaan komt, ze studeerde aan de Hogeschool van Amsterdam en pas vorig jaar februari bracht ze haar eerste single Bel me niet uit. Maar haar echte naam? Of haar leeftijd? Die zijn een raadsel.

Op haar debuut-ep A Goddess, WBU? rapt Reanny vol bravoure. Vanaf het eerste nummer Pak Af heeft die bravoure meteen ook iets grappigs: ‘Beter doe je rustig, want ik pak je man af/ Ik laat hem voor me koken en hij doet de afwas.’

Het sterkste nummer is zonder twijfel Pap, waarop Reanny wordt bijgestaan door Noell3 en Dani Deaux, die minstens net zo overtuigend rappen.

Meer vrouwelijke rappers

Jarenlang was in Nederland Latifah de enige vrouw die als rapper echt serieus werd genomen. Nog steeds zijn er veel meer mannen die rappen. Dat er nu vaker vrouwelijke rappers opstaan die hun plek in de hiphopgame aan het opeisen zijn, is heel goed nieuws.

A Goddess, WBU? maakt je nieuwsgierig naar hoe de carrière van Reanny verder zal verlopen. En niet alleen naar die van Reanny, ook naar die van Noell3 en Dani Deaux.