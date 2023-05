Recensie: Ook met ‘credible’ producer klinkt Ed Sheeran vooral als Ed Sheeran

Ed Sheeran trad op tijdens het New Orleans Jazz & Heritage Festival in 2023. Beeld Astrida Valigorsky/WireImage

Hij was bang voor de reacties van de critici, vertelde Ed Sheeran vorige maand in een groot interview met Rolling Stone over zijn album - (uitgesproken als: Subtract). Op die plaat zou hij namelijk een andere richting in slaan aan de hand van producer/songschrijver Aaron Dessner van folkgroep The National.

Die maakte twee luid bejubelde albums met popster Taylor Swift. Sheeran vreesde dat de recensenten zijn vijfde plaat ineens met gejuich zouden ontvangen. ‘Ik maak me zorgen, want juist de albums die ze het meeste haatten, werden mijn grootste hits.’

Of - uiteindelijk minder zal verkopen dan de albums waarop megahits als Shape of You of Perfect staan, lijkt echter niet zozeer van de kritieken af te hangen. De plaat is simpelweg minder op het geluid van de laatste hitlijsten geschreven dan zijn voorgangers.

Net zoals hij bij Swift deed, heeft Dessner Sheeran overtuigd de productie aanzienlijk te versoberen. Geen beats, synthesizers of vocoders, maar vaak niet meer dan een akoestische gitaar of een subtiele toetsenpartij. In die zin lijkt - het meeste op + (Plus), het debuutalbum waarmee Sheeran 12 jaar geleden het fundament legde voor zijn supersterrendom.

Reuzenstap

Prijzenswaardig is het dat Sheeran ervoor durft te kiezen zijn liedjes tot de naakte kern terug te brengen. Zo kunnen we goed zien of Sheeran niet alleen een succesrijkere, maar ook een betere liedjesschrijver is geworden.

In die zin valt - uiteindelijk een beetje tegen. Muzikaal is de plaat absoluut een reuzenstap vooruit als je pakweg de Ierse volksmuziek uit blik van Galway Girl uit 2017 als maatstaf neemt. Alleen Eyes Closed, met de handtekening van de Zweedse hitfabrikant Max Martin, is gemikt op de radioplaylists.

Ook tekstueel is Sheeran er op vooruitgegaan. De platitudes die sommige van zijn romantische kaarslichtballades kleurden, zijn grotendeels (maar helaas niet helemaal) verdwenen. Veel nummers op Subtract zijn getekend door de depressie, rouw en angst. Het levert aangrijpende nummers op als End of Youth, Vega en Sycamore, over de ziekte van zijn echtgenote.

Toch is Subtract uiteindelijk een minder grote cultuuromslag dan Sheeran-haters (de zanger ziet er eentje in nagenoeg elke muziekjournalist) wellicht hadden gehoopt. Zijn muzikale dna is simpelweg zo overheersend dat - alsnog een echte Sheeran-plaat is geworden. Ontdaan van veel overbodige ballast, maar helaas niet van nogal doorsnee popliedjes als Colourblind en Dusty.

POP Ed Sheeran

-

(Atlantic Records)