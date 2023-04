Recensie: Ontroerende parade van mensen die vastlopen in de zorgbureaucratie

‘Als het anders’ loopt zit vol dromerig absurdisme. Beeld Moon Saris

Een hand in blauwe latexhandschoenen steekt uit een klein luikje, om ingevulde documenten aan te nemen of nog in te vullen formulieren uit te delen. Zelfs voor iemand die gezond is van lijf en leden is dit hoge loket – dik twee meter boven de grond – nogal onbereikbaar. Laat staan voor de man zonder handen en onderbenen (Thomas Schellens), die tevergeefs zijn rolstoel probeert in te ruilen voor een praktische Segway.

Het loket is ook onbereikbaar voor de vrouw in de rolstoel (Marloes Dingshoff), die letterlijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat kastje en die muur veranderen trouwens nog weleens van plaats door het ingenieuze decor van Douwe Hibma en Marlies Schot, dat als een accordeon kan krimpen en uitdijen.

Slapstickballet

Curieus genoeg lukt het een doodziek meisje (Laura Feliu Casas) dan weer wel om het loket te bereiken en er zelfs als een slangenmens doorheen te kruipen. Dat beeld is typerend voor het dromerige absurdisme waarmee deze voorstelling doortrokken is. Voordat ze de medische molen inruilt voor een onvermijdelijke dood zien we datzelfde meisje een prachtig duet dansen met een infuuspaal. De aangrijpende overlijdensgeschiedenis wordt mooi uitgebalanceerd met de komst van nieuw leven. Een stapelverliefd zwanger echtpaar zet de wachtkamer op stelten met een hilarisch slapstickballet, met perfecte timing uitgevoerd door Sam Corver en Meghan Dobbelsteijn Bisschops.

In Als het anders loopt, van muziektheatergroep Het Houten Huis en de dansgezelschappen Plan-D en Club Guy & Roni, ziet de bezoeker een intrigerende parade van mensen die verdwalen in het doolhof van de zorg. De drie gezelschappen is het wonderwel gelukt om een gemeenschappelijke visie op de planken te zetten. Nog specialer is het dat ze een op het oog nogal abstract onderwerp als zorgbureaucratie weten om te zetten in een spektakel dat aansluit bij de beleving van een publiek van negen jaar en (veel) ouder.

Waterhoofd

Iedereen die weleens nodeloos ingewikkelde overheidsprocedures heeft doorlopen zal iets herkennen in Andreas Denk, die als vader van een zoon met Down is opgezadeld met een krankzinnige stapel dossiers en formulieren. Terwijl de vader door de papierwinkel het zicht op zijn zoon kwijtraakt, maakt acteur Johannes de Jong met open blik kennis met andere wachtenden, zoals een vrouw wier hoofd is verpakt in een decimeters dikke laag verband. Als het waterhoofd eenmaal is uitgepakt verschijnt de Iraanse Sanam Tahmasebi. Met een melancholisch lied zet de zangeres het slotakkoord in van deze liefdevol gemaakte prachtvoorstelling, die zich ook nog eens onderscheidt door een opmerkelijk inclusieve cast.