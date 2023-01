Recensie Omdat ze leven: de weg naar queer alleenstaand ouderschap is geen gemakkelijke

Beeld Getty Images

De Backer weet zeker dat ze een kind wil. Dat ze lesbisch is en geen partner heeft, is een obstakel, maar dat weerhoudt haar er niet van haar kinderwens in vervulling te brengen. De vraag is: hoe? Ze verkent allerlei opties: adoptie, pleegouderschap, regenbooggezinsconstructies, maar uiteindelijk kiest ze voor kunstmatige inseminatie met donorzaad uit Denemarken.

Voor haar zoon Kasper werd geboren waren er meerdere mogelijke kinderen. De Backer geeft ze allemaal een naam en schrijft ze beurtelings aan. Aan Wies schrijft ze: ‘In de paar weken dat ik je bij me droeg, heb ik jou vormgegeven. Heb ik je toekomst ingebeeld.’ De zwangerschap mondt uit in een miskraam en luidt het einde in van haar (heteroseksuele) relatie: ‘Toen het verhaal van jou afliep, heb ik mijn koffers gepakt en begon ik – opnieuw – aan mijn leven.’

Geen makkelijke weg

Ze vergelijkt haar weg naar het ouderschap met de kwantumtheorie. Natuurkundige Werner Heisenberg ontdekte ‘dat de beweging van een deeltje niet één enkele plaats beschrijft, maar een hele matrix aan mogelijkheden. Wanneer we de werkelijkheid proberen waar te nemen en te beschrijven, stort de matrix in – en daarbij de eindeloze mogelijkheden. Zolang we niet kijken, gebeurt alles. Of gebeurt alles ook als we kijken, en zien we maar één mogelijkheid?’

In die beeldspraak van de kwantumtheorie en haar gemijmer over ‘kwantumliefde’ en ‘botsende deeltjes’ is De Backer op haar sterkst, omdat deze poëtische component het verhaal diepgang geeft. Daarnaast leunt het boek vooral op haar openhartigheid. Het is geen makkelijke weg die ze bewandelt: er zijn miskramen, een ingewikkelde relatie met haar eigen ouders, uit onderzoek blijkt dat ze in een voorstadium van baarmoederhalskanker verkeert, en ze stuit op de nodige weerstand bij instanties vanwege haar geaardheid.

Het boek van De Backer past in het genre van de identitaire memoir; een coming of identity. De Backer schrijft: ‘Mijn geaardheid is mijn identiteit.’ Met haar kinderwens ontdekt ze ook wat die identiteit precies inhoudt. Ze kijkt zowel terug als vooruit en raakt steeds meer doordrongen van het besef dat traditionele gezinsvormen haar niet passen. Haar zoektocht langs verlies en nieuw leven levert een behulpzaam boek op voor (queer) vrouwen die alleenstaand moederschap overwegen.