Recensie Now Here, Now Always door NDT2: Twee rouwprocessen en een pedante criticus

Beeld Rahi Rezvani

In de herfst van 2020 verwerkte Marco Goecke zijn gevoelens bij het overlijden van zijn vader in The Big Crying. Het beladen ensemblestuk was vrijwel alleen online te zien. Op een klein scherm kwam het in schokkerige motoriek vervatte rouwproces al keihard binnen. Live blijkt deze uitstalkast van tegenstrijdige emoties helemaal onontkoombaar.

Totaal anders, maar net zo goed, is Alexander Ekmans Cacti, dat sinds 2010 bij NDT2 op het programma staat. In dit uitgelaten ballet horen we op de geluidsband een pedante criticus droogkomisch commentaar leveren op de virtuoze toeren die dansers uithalen met witte sokkels en – hoe kan het anders – cactussen.

Ingeklemd tussen topstukken

Ingeklemd tussen die topstukken van Goecke en Ekman steekt het Nederlandse debuut van Andrew Skeels een beetje flets af. Net als Marco Goecke liet de Amerikaanse choreograaf zich voor Brocken Spectre inspireren door het overlijden van een dierbare. Zijn aanpak is compleet anders. Gezet op de tragische tonen van Brahms’ Altrapsodie zien we een man die een grauw doek achter zich aan sleept, met daarop een liggend persoon. Een overduidelijk beeld dat ons vertelt dat rouw een last is die je mee moet dragen.

In de daarop volgende groepschoreografie wordt dit gegeven uitgewerkt in rollende constructies van danserslijven, die elkaar ondersteunen. Het is mooi in elkaar gezet, maar niet heel verrassend. Dit bewegingsidioom kom je tegenwoordig tegen bij ieder modern dansgezelschap. In tegenstelling tot Goecke en Ekman maakt Skeels nauwelijks gebruik van de unieke talenten van NDT2. Een rouwproces dat voor de choreograaf ongetwijfeld heel persoonlijk is geweest levert daardoor een ietwat anoniem stuk op. Het fraaie theatrale effect waarmee Brocken Spectre afsluit kan daar weinig meer aan veranderen.