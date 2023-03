Recensie nieuw album van Benny Sings: een massage voor de hersenen

Benny Sings. Beeld Misael Hiram

Een heerlijk filmpje is het. We zien twee mannen door een regenachtig Amsterdam lopen. De een is klein en Nederlands, de ander lang en Amerikaans. Ze kletsen, ze filosoferen. Over kinderen krijgen, over angst en verveling, maar vooral over muziek maken, hun beider professie.

De Amerikaan hoopt aan het eind van zijn leven toch een paar echt goede dingen te hebben gemaakt. De Nederlander is nuchterder en wil de mensen met zijn liedjes hooguit een soort brain massage geven. ‘Like a spa?’ vraagt de Amerikaan? ‘Ja,’ zegt de Nederlander, ‘sommigen zullen zeggen dat het gezond is, anderen vinden het gewoon lekker.’

Grootheden

De Nederlander in het promotiefilmpje bij het album Young Hearts is Tim van Berkestijn die internationaal bekendheid geniet als Benny Sings. De Amerikaan is Kenneth Blume alias Kenny Beats, die als producer en beatmaker voor acts zo uiteenlopend als Ed Sheeran, rapper Vince Staples en punkgroep Idles werkte. Hij produceerde ook Young Hearts, het nieuwe album van Benny Sings, die tot nu toe alles het liefst alleen deed.

Benny mag dan grootheden als John Mayer, Anderson Paak en Jamie Cullum tot zijn fans rekenen, Kenny Beats vindt dat Benny Sings een veel grotere bekendheid verdient. Vandaar dat hij zijn diensten aanbood aan de Amsterdammer. Mooi, maar heel veel anders dan de albums van Benny Sings die eraan voorafgingen klinkt Young Hearts ook weer niet. Gelukkig maar, want Van Berkestijn heeft zijn vorm allang te pakken.

Uiterst relaxte soulpop

En dus bevat ook Young Hearts weer uiterst relaxte soulpop. Je hoort dat Benny Sings, net als Kenny Beats, zijn roots heeft in de hiphop (die zware bassdrum), maar de muziek klinkt vooral rustgevend. Een beetje Steely Dan, een beetje Michael Franks ook wel (voor wie die naam nog iets zegt), maar dan helemaal van nu. Gladjes klinkt zo negatief, slick dekt de lading.

Niemand die zo fijn neuzelig kan zingen als onze Ben. In het op een bossanovaritme schuifelende Pyjamas doet hij het samen met de Amerikaanse zangeres Remi Wolf. De hoofdfiguur van het liedje is een antiheld zoals je die alleen bij Benny Sings tegenkomt: een man die geen zin in seks meer heeft, terwijl zijn echtgenote er juist pap van lust.