Recensie: na zeven jaar stilte is PJ Harvey terug met de geheimzinnige en fascinerende plaat ‘I inside the old year dying’

Na een stilte van zeven jaar verschijnt van PJ Harvey I inside the old year dying. Het is een geheimzinnige, soms verontrustende, maar op alle fronten fascinerende plaat.

Plaat opnemen, touren. Dan weer een plaat opnemen en vervolgens weer op tournee. Enzovoort, enzovoort. Het is de cyclus waar bijna geen pop- of rockmuzikant aan ontkomt. Maar na de tour die volgde op haar in 2016 verschenen album The hope six demolition project zat PJ Harvey er helemaal doorheen. Ze overwoog zelfs te stoppen met de muziek.

In de persinformatie bij het na een zeven jaar lange stilte verschenen I inside the old year dying legt de Britse singer-songwriter uit hoe ze haar inspiratie hervond. Muzikaal kwam ze er weer bovenop door haar favoriete songs van anderen te zingen en spelen: nummers van Nina Simone, California dreamin’ van The Mamas & the Papas, Golden brown van The Stranglers.

Een album met covers is voor veel artiesten een gebruikelijke uitweg in tijden van artistieke droogte. Harvey achtte het blijkbaar beneden haar waardigheid. Wel publiceerde ze vorig jaar haar tweede dichtbundel, Orlam. En dat bracht de boel pas echt op gang; de teksten van de songs op I inside the old year dying zijn grotendeels gebaseerd op de gedichten uit die bundel.

Toegankelijk zijn die songteksten allerminst. Ze zijn geschreven in het dialect dat wordt gesproken in Dorset, het graafschap waar Harvey op een boerderij opgroeide. Er komen woorden in voor waarvan je geen idee hebt wat ze betekenen, maar net zo makkelijk verwijst Harvey naar Elvis of Shakespeare. Het is ondoorgrondelijk, maar wel fascinerend.

Dat geldt in nog sterkere mate voor de muziek. Op The hope six demolition project pakte Harvey tamelijk stevig uit. De rock van toen heeft op I inside the old year dying plaatsgemaakt voor veel ingetogener muziek. Het tempo ligt laag, veel lawaai wordt er niet gemaakt, maar de sfeer is geheimzinnig en broeierig, soms zelfs een tikkie verontrustend.

Harvey klinkt heel soms lieflijk als een engel, vaker zet ze een opvallend lage stem op. In de begeleiding herkennen we het gebruikelijke rockinstrumentarium, maar ook zijn er natuurgeluiden en klinken er kinderstemmen. Het is muziek om heel lang in rond te dwalen en telkens iets nieuws te ontdekken.

Rock PJ Harvey

I Inside the old year dying

(Partisan)