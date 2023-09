Recensie: Na dertig jaar klinken The Chemical Brothers nog opvallend geïnspireerd

Beeld -

Toen onlangs Underworld op Lowlands optrad, kwam zo ongeveer het voltallige publiek eropaf. Het Britse danceduo doet het bij een nieuw, jong publiek even goed als bij ‘oudjes’ die in de jaren negentig al fan waren.

Andere Britse danceacts uit die tijd kunnen er alleen maar van dromen. De mannen van The Chemical Brothers, ook groot in de jaren negentig, moeten genoegen nemen met een veel kleiner publiek. Maar ook hun carrière is nog lang niet voorbij.

Op For That Beautiful Feeling klinken Tom Rowlands en Ed Simons opvallend geïnspireerd. Het lijkt sterk dat ze er een nieuw publiek mee zullen winnen, maar wie het duo vroeger hoog had zitten, zal niet worden teleurgesteld.

Het is er allemaal weer: beukende techno, maar soms ook heel soulvolle house. Vernieuwend is de muziek geenszins – No Reason met bonkbas en knorrende acidklanken zou het dertig jaar geleden prima hebben gedaan in de RoXY – maar dat mag de pret niet drukken.