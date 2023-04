Recensie: Musical The Bodyguard is ook in deze versie weer een feest

Nyassa Alberta (41) weet in ‘The Bodyguard’ net zo’n fenomenale show neer te zetten als Romy Monteiro – destijds 22 jaar – acht jaar geleden. Beeld ANP

Erg veel te vrezen heeft de gewelddadige stalker niet van de lijfwacht van superster Rachel Marron. En de lijfwacht vangt nog wel 8000 dollar per week voor de klus. Vlak onder zijn ogen sluipt de stalker de kleedkamer van de zangeres binnen om doodleuk ‘Leef met mij of sterf’ op de kapspiegel te kladderen, en als de zangeres naar een, volgens de lijfwacht, veilige karaokebar gaat, staat de booswicht het stel ontspannen te observeren. Maar goed, als de gestoorde stalker tijdens de uitreiking van de Oscars eindelijk zijn slag slaat, springt de dappere lijfwacht wel voor zijn beschermeling. Hij komt er met een armkwetsuur van af

Tina Turner

Maar we zijn niet gekomen voor een diepzinnig verhaal. We willen kijken of Nyassa Alberta net zo’n fenomenale show neerzet als Romy Monteiro – destijds 22 jaar – bijna acht jaar geleden. Dat het antwoord positief is, komt eigenlijk niet als een verrassing, want in de Tina Turnermusical waren haar energie en zangkwaliteit ook al op hoog niveau.

Tijdens de opening komt ze uit de lucht nederdalen om Queen of the night eruit te knallen en aan het slot schuift haar podium een stuk omhoog en worden we getrakteerd op het onvermijdelijke, maar nog immer prachtige I will always love you.

De nummers van Whitney Houston, die de basis vormen van de film uit 1992 met Houston en Kevin Costner, zijn ook de belangrijkste pijler van de musical. En we worden ook verwend met het spectaculaire showballet, en met ingenieus en sfeervol beelddecor dat ons soepel voert langs kleedkamers, de woning van de ster, een karaokebar, een buitenhuis op het platteland en de Oscaruitreiking.

Wat ongelooflijk jammer dat bij de opzwepende, stevige nummers, zoals Queen of the night, de geluidstechnicus de cirkelzaagscherpte van de zang niet een beetje kon dimmen. De ballads hadden gelukkig wel de juiste warmte. Naast Alberta krijgt ook Nurlaila Karim, als de zingende zus van Rachel, de ruimte. We kennen haar onder meer als de alternate van Tina, en ook zij is top.

Volkomen logisch

Tarikh Janssen speelde dan misschien niet de meest effectieve lijfwacht, op zijn acteren en dansen was niets aan te merken. De toon die hij aansloeg was een mooie mix van nuchterheid en gevoeligheid, en het was volkomen logisch dat de zangeres na haar aanvankelijke reserves voor deze man viel.

De lijfwacht moet ook Fletcher, het 8-jarige kind van de zangeres, beschermen. Voor die rol zijn negen jongens en meisjes gecast voor de komende vijf maanden. Op de première mocht Ki-Yeann Wijnaldum aan de bak, en zij was in alle opzichten een lust voor het oog. Wat een flair, wat een dans. Ze deed moeiteloos mee met de grootheden om haar heen en maakte het feestje nog een beetje groter.

The Bodyguard Musical

Door: Stage Entertainment

Gezien: Beatrix Theater Utrecht 16 april 2023

Aldaar t/m 27/8