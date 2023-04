Recensie: Musical Grease biedt precies wat je ervan verwacht

Iedere nieuwe musicalgeneratie lijkt Hopelessly devoted to Grease, want inmiddels is de vierde Nederlandse versie in ruim 25 jaar in première gegaan. Die biedt fans precies wat ze willen, met twee frisse hoofdrolspelers. Vernieuwend is de musical daarmee niet, maar dat is vermoedelijk ook niet het streven.

“Eugene, blijf met je fikken van die stekker af, anders liggen we weer drie kwartier stil.”

De tekst die Marjolijn Touw als bitse directrice van Rydell High School de suffige leerling Eugene (fijn onbeholpen ingevuld door Luuk Haaze) toebeet, zal niet in het script hebben gestaan, maar was wel een van de vrolijkste momenten van de avond.

De premièreavond van de musical Grease begon maandag ruim drie kwartier te laat, omdat vlak voor aanvang een stoppenkast was gesprongen. Maar ook zonder die improvisatie was Marjolijn Touw een van de sterren van weer een nieuwe Nederlandse editie van de musical, de vierde sinds 1997. Touw maakte van de directrice een zalige heks, die Grease wel nodig heeft, want de musical staat niet direct bol van de humor.

Het coming-of-ageverhaal van Jim Jacobs en Warren Casey was in de oerversie, die in 1971 in Chicago werd opgevoerd, heel wat rauwer en explicieter dan de uiteindelijke Broadwayversie, waarbij de jongens van de T-Birdsbende in feite ook aardige kinderen met vetkuiven zijn, die zich alleen een beetje stoer voordoen.

Op zoek naar Danny en Sandy

De zeven weken lange televisiecommercial Op zoek naar Danny en Sandy heeft twee prima winnaars opgeleverd. Danique Graanoogst transformeert mooi van een lief, bescheiden meisje naar een uitdagende magneet en Tristan van der Lingen zit goed in de rol als stoere bink, met een fijne zangstem.

Graanoogst geeft haar visitekaartje af met een rimpelloze Hopeloos verlang ik naar jou, waardoor we even Hopelessly devoted to you van Olivia Newton John uit de filmversie vergeten, en zij laat de hele avond zien dat ze van oorsprong danser is. Van der Lingen komt lekker op gang in de fijnste rocker van de musical: Greased Lightning, de ode aan de puike auto waarmee je alle meisjes kan krijgen. Het tweetal staat aan het slot fier naast elkaar in het opzwepende You’re the one that I want, door Allard Blom soepel vertaald met Voor jou wil ik gaan.

Grease, het nummer

Het verhaal over een tienerliefde en allerlei hormonenkwesties op school heeft niet veel om het lijf, het is de dans en de muziek waar het om gaat. De theaterversie kreeg een extra muzikale impuls met het nummer Grease, dat Barry Gibb schreef voor de filmversie uit 1978, zes jaar na de Broadwaypremière. De muziek, vooral die van de uptemponummers, staat nog steeds als een huis en ze wordt perfect begeleid door de felle liveband onder leiding van Marco Braam.

Regisseur Servé Hermans zal blij zijn geweest met de veelzijdige, jeugdige cast die zich kan uitleven in de superenergieke choreografie van Daan Wijnands. Na eerdere versies heeft deze versie van Grease geen artistieke meerwaarde opgeleverd, maar de liefhebbers van deze klassieker worden op hun wenken bediend.